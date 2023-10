Bonmatí, en un partit aquesta temporada. Foto: Europa Press

La migcampista del Barça Aitana Bonmatí es presenta com la gran favorita a guanyar aquest dilluns 30 d'octubre la Pilota d'Or, un reconeixement més que culminaria el seu excel·lent any, marcat per haver guanyat les dues màximes competicions de la temporada i pel seu paper protagonista a totes dues.

La futbolista de Sant Pere de Ribes és la favorita indiscutible a heretar el tron de la seva companya i compatriota Alexia Putellas i allargar així el domini del futbol femení nacional en aquest guardó, que podria tenir a més altres futbolistes espanyoles a les posicions destacades.

Ningú ha fet tants mèrits, individuals i col·lectius com Bonmatí, que la temporada 2022-2023 va aixecar la segona Lliga de Campions amb el FC Barcelona i l'històric primer Mundial amb Espanya, amb l'afegit que en les dues competicions va ser escollida la millor futbolista, prova del seu estat de forma i els principals rivals per al guardó haurien de venir per part d'alguna de les seves companyes del Barça o de la selecció. Ja el 2021, Jennifer Hermoso va secundar en la votació Alexia Putellas.

A més, Bonmatí, que va culminar la campanya passada amb els títols de la Lliga F i de la Supercopa d'Espanya, ja va ser elegida el mes d'agost passat Millor Jugadora d'Europa, en una votació on va atropellar amb 308 punts, 200 més que l'australiana Sam Kerr (88), per la qual cosa sembla complicat que algú li pugui arrabassar la seva primera Pilota d'Or, la tercera consecutiva per al futbol femení espanyol i el quart en total després de l'aconseguit per Luis Suárez el 1960.

MESSI, BdO UN ALTRE COP?

Per la seva banda, Leo Messi, que el 2022 va guanyar el seu anhelat Mundial, es perfila com un dels aspirants a la Pilota d'Or masculí... amb permís d'Erling Haaland, campió de tot a Anglaterra amb el Manchester City.

Set vegades ja ha aixecat l'astre argentí, ara a les files de l'Inter de Miami, el cobejat trofeu (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 i 2021), més que cap altre jugador a la història, i aquest any es presenta com el candidat principal a prendre el relleu de Karim Benzema, que el va conquistar el 2022.

A favor seu, el títol mundialista a Qatar. Després de tres finals consecutives perdudes amb l'albiceleste, Messi va aconseguir per fi tocar la glòria en una de les millors finals de la història dels Mundials, on va tornar a ser decisiu amb dos gols contra França, entelant el portentós partit de Kylian Mbappé.

Amb això, va deixar enrere una modesta campanya amb el Paris Saint-Germain, amb què es va quedar lluny dels seus millors registres en una temporada en què malgrat guanyar la Lliga 1, la Copa de la Lliga i la Supercopa de França tot va quedar entelat amb la primerenca eliminació de l'equip a vuitens de final de la Lliga de Campions.