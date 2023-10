L'expresident de la RFEF. Foto: Europa Press

L' expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha estat inhabilitat aquest dilluns 30 d'octubre per la FIFA durant 3 anys per a l'exercici de qualsevol activitat relacionada amb el futbol, a nivell nacional i internacional, segons un comunicat emès per l'organisme.

"La Comissió Disciplinària de la FIFA ha inhabilitat Luis Rubiales, expresident de la RFEF, per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol durant tres anys, tant a nivell nacional com internacional, en considerar que la seva conducta ha infringit l'article 13 del Codi Disciplinari de la FIFA", ha informat l'organisme rector del futbol mundial a la seva web.

Així fa FIFA als fets ocorreguts durant la final del Mundial femení, disputada el 20 d'agost del 2023, pels quals Rubiales ja va ser suspès per l'organisme va suspendre amb caràcter provisional durant un període inicial de 90 dies.

La decisió de la Comissió Disciplinària de la FIFA s'ha notificat aquest dilluns a Rubiales, que, en virtut del que estipula el Codi Disciplinari de la FIFA, disposa de deu dies per sol·licitar la decisió fonamentada. " Aquesta decisió es pot recórrer davant la Comissió d'Apel·lació de la FIFA ", va afirmar l'organisme.

"FIFA reitera el compromís absolut de respectar i protegir la integritat de totes les persones, i de vetllar perquè es respectin les normes bàsiques de la conducta cívica", ha conclòs el comunicat de l'organisme rector del futbol mundial.