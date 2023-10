El Barça femení de bàsquet tornarà al Palau Blaugrana / @FCBbasket_fem

El Barça CBS tornarà al Palau Blaugrana! La Lliga F Endesa aterrarà al Palau Blaugrana abans d'acabar el 2023, amb un duel contra el Casademont Saragossa que se celebrarà en dos mesos: el dissabte 30 de desembre a les 17.30 hores .

Les entrades per a aquest partit són a la venda a partir d'aquest dilluns 30 d'octubre, a un preu entre 6 i 12 euros i amb l'objectiu d' omplir el Palau Blaugrana per animar l'equip entrenat per Isaac Fernández.

El partit corresponent a la 14a jornada serà el tercer compromís del Barça CBS al feu barcelonista després dels èxits del curs 2021/22 ( 3.958 espectadors contra l'Alcobendas a la temporada de l'ascens) i del curs passat en el retorn a la màxima categoria ( 4.550 espectadors davant del València).