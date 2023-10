Foto: FCB

Aitana Bonmatí i Leo Messi són els guanyadors de la Pilota d'Or 2023. La migcampista de Sant Pere de Ribes i l'atacant argentí van rebre, la nit del dilluns 30 d'octubre, els seus premis en una gala celebrada a París. Per a la catalana és el primer guardó, mentre que el de Rosario porta a les seves vitrines la seva vuitena Pilota d'Or. Sigui com sigui, va ser una nit en què el futbol, de nou, es va rendir a la Masia del Barça.

La centrecampista del FC Barcelona i de la selecció espanyola era pràcticament la favorita indiscutible a heretar el tron de la seva companya i compatriota Alexia Putellas, vencedora els dos darrers anys, i premi a una gran temporada on va aconseguir pràcticament tot a nivell col·lectiu i individual.

Sense cap dubte, ningú ha fet tants mèrits, individuals i col·lectius com la de Sant Pere de Ribas, que a la temporada 2022-2023 va aixecar la segona Lliga de Campions amb el FC Barcelona i l'històric primer Mundial amb la selecció espanyola, amb l'afegit que a les dues competicions va ser escollida la millor futbolista, prova del seu actual estat de forma amb tan sols 25 anys.

A més, Aitana Bonmatí, que va culminar la campanya passada amb els títols de la Lliga F i de la Supercopa d'Espanya, ja va ser escollida el mes d'agost passat la Millor Jugadora d'Europa i semblava complicat que algú li pogués arrabassar la seva primera Pilota d'Or, que li va lliurar el tennista serbi Novak Djokovic.

Aquest és a més el tercer consecutiu per al futbol femení espanyol i el quart en total d'un jugador o jugadora nascut a Espanya després de l'aconseguit pel mort Luis Suárez el 1960 (Alfredo di Stéfano, nacionalitzat espanyol però argentí de naixement el va guanyar dues vegades 1957 i 1959). Trofeus tots ells aconseguits per futbolistes que jugaven al Barça, que eleva la seva nòmina de Pilotes d'Or a un total de 15 i que el manté com el club més premiat al palmarès d'aquest reconeixement.

MESSI: "SEGUIRÉ GAUDINT"

Per part seva, l' actual 10 de l'Inter Miami de la MLS ha dit, després de rebre un nou BdO, que desconeix si és "poc o molt" el que li queda jugant a futbol, però sigui el que sigui intentarà "seguir gaudint" , i preveu "una baralla bonica" entre el noruec Erling Haaland i el francès Kylian Mbappé pel guardó que premia el millor jugador del món.

"Ho comparteixo amb els meus companys de selecció, perquè aquest premi ve de la mà del que ha aconseguit amb Argentina. Avui estem aquí en representació de tots. Això és un regal per a tot el grup, per a tot el cos tècnic i per a tot Argentina", va assenyalar després de recollir el premi durant la gala.

Foto: Ballon d'Or

A més, va donar les gràcies a tots els aficionats que van desitjar que pogués complir el somni de guanyar el Mundial. "Vull fer una menció especial a la gent que va desitjar que jo sortís campió del món, l'únic somni que em faltava. Va ser molt especial que molta gent de diferents nacionalitats volgués que l'Argentina fos campiona del món", va subratllar.

També es va recordar de la seva família, "la que és a Argentina i la que és a Miami", així com dels seus éssers més propers. "A la meva dona i als meus fills els agraeixo que m'hagin acompanyat a la meva carrera, per haver estat en els pitjors moments i per haver-me ajudat a complir el meu somni. Sense vostès no hagués estat possible", ha indicat.

D'altra banda, el Barça va guanyar el premi al millor equip femení 2022-23, el Manchester City va guanyar el premi a millor equip masculí de la temporada passada, mentre que Jude Bellingham, Emiliano Martínez i Erling Haaland es van endur els Trofeus Kopa, Yashin i Gerd Muller, respectivament, que premien el millor jove, el millor porter i el millor davanter del curs 2022-23.