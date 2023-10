Un final d'etapa a Port Ainé. Foto: Europa Press

La 103a edició de la Volta a Catalunya tornarà a ser muntanyosa amb les arribades enlaire a les ja habituals estacions d'esquí de Vallter i Port Ainé , escenari aquesta vegada d'una ronda catalana que busca la "duresa i prestigi" de l'alta muntanya com el seu "segell distintiu".

La Volta, que el 2024 es disputarà del 18 al 24 de març, confia que les estacions de muntanya de FGC de Vallter i PortAiné siguin protagonistes, en dues finals d'etapa que se sumen al ja anunciat prèviament de Queralt, a Berga, a una tercera etapa muntanyosa per a una Volta 2024 "d'alçada".

"Aquests dos ports pirinencs, dos grans coneguts a la història moderna de la cursa on han guanyat alguns dels grans noms del ciclisme internacional recent, asseguren a la cursa catalana unes etapes d'alta muntanya de prestigi, amb gran duresa i un atractiu innegable per a els grans especialistes", va destacar la Volta.

Serà la vuitena ocasió en què Vallter serà protagonista d?una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Des de la seva estrena l'any 1986 amb victòria de Juan Fernández, noms de la rellevància de Tony Rominger (1992), Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 i 2021) i Giulio Ciccone (a la darrera edició, 2023) han aconseguit la victòria al cim pirinenc.

Vallter és el sostre ciclista de Catalunya, un port de categoria especial que arriba als 2.150 metres i que ha esdevingut tota una referència per al cicloturisme. Els més d'11 quilòmetres d'ascens des de Setcases amb un desnivell mitjà del 7,6% tenen una senyalització vertical al llarg de tota la pujada.

Per la seva banda, Port Ainé ha pujat quatre vegades abans de la història de la Volta, acollint arribades en altura a les edicions del 2021 (victòria del colombià Esteban Chaves), 2016 (una de les cinc victòries a la cursa catalana de la icona belga Thomas De Gendt) i 2013 (triomf en solitari de l'irlandès Dan Martin que li valdria la victòria a la general final). També estava previst a l'edició del 2012, però les condicions meteorològiques van obligar a una meta a Canturri, amb victòria de l'eslovè Janez Brajkovic.

Així, doncs, la ronda catalana tornarà a visitar Port Ainé 3 anys després de la seva última visita, tornant a oferir als aficionats la possibilitat de gaudir dels millors ciclistes del món en una pujada colossal: un port de 18,5 km de distància, amb un desnivell mitjà de 6,8% i rampes màximes de fins al 15%.

"Com cada any, revalidem la nostra aposta i vinculació amb la Volta, una cita anual de primer nivell que ens situa en un gran aparador internacional. La Volta ens permet revalidar el nostre compromís amb el territori i amb l´esport d´alta competició, com ja fem en altres disciplines esportives", va destacar el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra.