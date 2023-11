La llegenda del futbol anglès, Sir Bobby Charlton, va perdre la vida als 86 anys després d'una caiguda en una residència de cures. Bayern Munic FC

La llegenda del Manchester United, Sir Bobby Charlton, ha mort als 86 anys després de patir una caiguda en una residència de cures el mes passat. Charlton, considerat un dels futbolistes més destacats en la història del futbol anglès, va deixar una marca inesborrable a l'esport després de guanyar la Copa del Món, la Copa d'Europa, la Pilota d'Or i tres títols de lliga, entre altres èxits. Una investigació va revelar les circumstàncies del seu tràgic decés.

D'acord amb els detalls proporcionats durant la investigació, Charlton va perdre l'equilibri en aixecar-se d'una cadira a la residència de cures Willows a Knutsford. Durant la seva caiguda, va impactar contra un ampit de finestra i possiblement contra un radiador. Encara que se li va fer una revisió completa, no es van trobar lesions visibles. Tot i això, el personal va notar inflor a l'esquena i el va traslladar a l'hospital, on es va confirmar que havia patit fractures a les costelles com a resultat de la caiguda. Charlton va ser posat en cures al final de la seva vida a causa del risc de desenvolupar pneumònia i, lamentablement, va morir cinc dies després.

La causa oficial de la mort de Charlton es va atribuir a un traumatisme als pulmons (hemoneumotòrax traumàtic), la caiguda i la seva batalla contra la demència. La forense principal, Jacqueline Devonish, va dictaminar que la seva mort va ser un tràgic accident. La investigació es va dur a terme al Tribunal del Forense de Cheshire a Warrington.

En el seu historial mèdic, Charlton havia estat hospitalitzat prèviament per a una apendicectomia, episodis de gota i infeccions al pit. A més, va contreure COVID-19 al setembre. El tribunal va sentir que a la residència de cures, Charlton rebia suport individualitzat a causa de la seva necessitat d'ajuda a totes les àrees de la vida diària.

Com a mesura preventiva, el llit de Charlton estava ubicat prop del terra, envoltat de matalassos de protecció i sensors de moviment a causa de la seva inquietud, que ho feia vulnerable a caure del llit.

La notícia de la mort de Charlton es va fer pública el 21 d'octubre, deixant un buit al món del futbol. Li sobreviu la seva dona, Lady Norma. En un comunicat, la família de Charlton va expressar el seu agraïment als que van cuidar-lo ia tots els que el van estimar i van recolzar, sol·licitant respecte per la seva privadesa en aquest moment de dol.

Una cerimònia en memòria de la vida i la carrera de Charlton es durà a terme a la Catedral de Manchester el dilluns 13 de novembre, i s'espera que milers de seguidors es reuneixin als carrers per retre homenatge a l'heroi que ja no hi és. La cerimònia privada es farà a l'interior de la catedral.

El Manchester United també va emetre un comunicat en què va expressar el seu pesar i va destacar la importància de Sir Bobby Charlton en la història del club, tant al camp com a fora. Nombroses personalitats, incloent David Beckham, han retut homenatge a la difunt icona del futbol, destacant-ne el llegat i l'impacte en l'esport.

Aquesta trista notícia marca el final de la vida d'un dels grans del futbol anglès, deixant un llegat inesborrable al cor dels fanàtics ia la història de l'esport.