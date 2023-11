La celebració del gol de Jordi Cano. Foto: Terrassa FC

El Terrassa FC ha estat el protagonista d'una de les grans sorpreses de la ronda de la Copa del Rei jugada el dia de Tots Sants. Els del Vallès Occidental es van carregar a un històric, l'Albacete Balompié (1-0) en un matx jugat la tarda del 1 de novembre passat. Un gol de Jordi Cano va fer la passada a la següent ronda als de Chus Trujillo.

Els locals van arrencar amb ganes i abans del minut 4 van tenir dues ocasions per avançar-se al marcador. Primer, amb una rematada de Piera, des de dins de l'àrea, fora, a la dreta de la porteria defensada per Diego Altube. A la jugada següent, Jordi Cano, amb un xut alt, tornaria a avisar. Amb uns minuts d´estabilitat per part dels dos conjunts, arribaria la tercera del Terrassa. Cano, després d'una imprecisió de l'Albacete i la passada passada de Piera, remataria a l'esquerra de la porteria d'Altube, però el jugador del planter del Reial Madrid es lluiria amb una bona parada a baix. A la jugada següent, els visitants tindrien molt a prop el 0-1 amb un cop de cap d'Alberto Quiles al punt de penal, però Marcos, amb un impressionant vol, salvaria el Terrassa FC.

Continuaven arribant a línia de fons els homes de Chus Trujillo. Arribant al minut 17 de partit, Palacios, amb una passada en llarga des de camp propi, connectaria amb Cano i el '7' terrassista, que se n'aniria d'Álvaro Rodríguez, posaria una centrada al segon pal que Pau Salvans remataria, amb cama dreta , fora.

Al minut 36, Cano, després d'una jugada maradoniana, amb una gran conducció des de camp propi, marxava de diversos rivals fins a plantar-se dins l'àrea de l'Albacete. Havent arribat, disparava fluix i mossegat, fàcil per a Altube. A dos minuts del final de la primera part, el nostre equip faria una nova acció d'atac amb perill. Adri Lledó, disfressat d'heroi, sortia de la pressió de dos rivals amb un gir excel·lent, arribava a tres quarts de camp i veia la incorporació per l'esquerra d'un Piera que rematava fluix i centrat. Uns instants després, amb un cop de cap de Piera que se n'aniria fora, arribàvem al final de la primera meitat sense gols a l'Olímpic.

Després del descans, el plantejament seguia sent mateix. Els locals portaven la batuta i l' Alba sortia quan els nostres homes els ho permetien. Al cap de cinc minuts arribaria el primer gol del Terrassa. Cano, aprofitant-se d'una imprecisió entre els centrals visitants, marxaria d'Altube i marcaria a plaer, sense porter. Un gol que faria esclatar l'Olímpic i activaria una afició terrassista que portava tot el matx animant incansablement. Amb el pas dels minuts, els homes de Rubén Albés estrenyien el conjunt terrassista. I no només això. També se n'emportaven la possessió. Tot i això, el golejador, inspirat, buscaria fortuna amb un xut, des de dins de l'àrea, que va marxar alt.

Els minuts passaven i els catalans seguien mantenint la victòria, provisionalment, per la mínima. Lluny de conformar-se amb el resultat, el Terrassa intentava marcar el segon per sentenciar el matx i passar de ronda. Palacios, amb una gran conducció des de l'esquerra, es ficava per dins i, arribat a la frontal, treia un xut potent que Altube enviaria córner. El temps seguia consumint-se i el rellotge anava a favor del nostre equip que resistia els constants atacs de l'Albacete, que cada cop pressionava més alt.

Després de 6 minuts agònics d'afegit, el Terrassa va aconseguir la passada i ja espera dimarts 7 de novembre, quan coneixerà el rival per a la ronda següent.