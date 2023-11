Foto: Wikipedia

El nord-americà Bobby Knight, considerat un dels més grans entrenadors del bàsquet universitari dels Estats Units i triple campió amb la Universitat d'Indiana i campió olímpic a Los Angeles 84 davant la selecció espanyola, va morir la nit de dimecres 1 de novembre (dijous 2 en horari peninsular) als 83 anys.

"Amb gran pesar compartim que l'entrenador Bob Knight va morir a casa seva a Bloomington envoltat de la seva família. Estem agraïts per tots els pensaments i oracions, i apreciem el continu respecte per la nostra privadesa quan l'entrenador va sol·licitar una reunió familiar privada. Continuarem celebrant la seva família vida i recordant-lo, avui i sempre com un estimat marit, pare, entrenador i amic", va assenyalar un comunicat de la seva família.

Knight va ser entrenador universitari durant 42 anys, en què va aconseguir més de 900 triomfs (902), el sisè que més en la història de la NCCA, i va passar per les banquetes de les Universitats de parades a Army (1966-71), Indiana ( 1972-2000) i Texas Tech (2002-08).

Va ser nomenat quatre vegades Entrenador Nacional de l'Any i va ser inclòs al Saló de la Fama el 1991, al Saló de la Fama del Bàsquet Universitari el 2006 i els seus millors èxits van ser amb els Hoosiers d'Indiana, als quals va començar a entrenar amb 30 anys i amb els quals va conquistar els títols de la NCAA (1976, 1981, 1987) i cinc més 'Final Four' (1973, 1976, 1981, 1987, 1992) en els seus 29 anys com a entrenador. A més, el seu equip campió de 1976 una marca de 32-0, cosa que encara no s'ha pogut igualar des de llavors.