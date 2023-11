El pilot d'Aston Martin. Foto: Europa Press

El pilot asturià de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) es va mostrar molest amb els "rumors", de gent que "riu de qualsevol cosa" per guanyar "seguidors" a les xarxes socials, sobre el seu possible fitxatge per Red Bull , i ha explicat la seva il·lusió pel Gran Premi del Brasil, on poden ser "una sorpresa positiva".

"M'agrada el circuit perquè té diversos tipus de corbes. Em porta bons records lògicament, dels Campionats i de bones carreres que s'han vist aquí. El temps sempre està canviant i ofereix possibilitats de veure coses rares", va dir en declaracions a Dazn .

"Sempre poden passar coses diferents i esperem que aquest cap de setmana siguem una sorpresa positiva aquesta vegada", va afegir el doble campió del món. D'altra banda, el d'Aston Martin, que ve de dos abandonaments les últimes dues setmanes, va canviar la cara després de ser preguntat pels rumors d'una possible sortida a Red Bull.

"Tots sou periodistes, gent professional que porteu molts anys a la F1 i us heu guanyat el vostre respecte, i així ha de ser. Els rumors provenen de persones que no són en aquesta sala, que només estan per riure's, i no és divertit quan juguen amb qualsevol cosa", va dir.

Alonso va confessar que no estava gaudint d'aquest rumor i va desmentir aquestes notícies com "un rumor normal del pàdoc de gent que intenta riure's de tot i guanyar seguidors". "M'encarregaré que hi hagi conseqüències", va apuntar sense donar-ne més detalls.