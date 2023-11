Amb aquesta impressionant remuntada, el Girona es consolida com a líder en solitari de La Lliga i continua la cerca pel títol en una temporada plena d'èxits. EP

En un emocionant duel de futbol a l'estadi El Sadar, el Girona FC va aconseguir una remuntada impressionant davant del Club Atlètic Osasuna, consolidant la seva posició al liderat de La Lliga. El marcador final de 2-4 a favor de l'equip català reflecteix una actuació destacada en un partit ple d'emocions.

Des del començament, tots dos equips van brindar un espectacle ple d'alternatives i gols de gran elaboració. El Girona va prendre la iniciativa amb una sèrie de centres laterals que van posar dificultats a la defensa local. Yangel Herrera va estar a prop d'obrir el marcador amb un cop de cap que va fregar el travesser.

Els desbordaments per la banda esquerra, liderats per Sávio i Dovbyk, van generar problemes a la defensa d'Osasuna. Tot i això, els locals no es van acovardir i van buscar l'àrea rival. Va ser en aquell moment que el Girona va executar un contraatac perfecte que va culminar al 0-1. Sávio va passar a Dovbyk, que va rebre d'esquena i va habilitar novament el brasiler, perquè Iván Martín empenyés la pilota al fons de la xarxa.

Aquest gol no va acovardir l'Osasuna, que va respondre amb determinació i, finalment, va aconseguir l'empat gràcies a un gol d'Ante Budimir. El croat va culminar una excel·lent jugada col·lectiva, aprofitant un xut rasant de Moi Gómez que Gazzaniga va aturar, però Budimir va estar atent per anotar al rebot.

Amb 20 minuts per jugar, el ritme del partit no va disminuir, i tots dos equips van tenir oportunitats per augmentar el marcador. La pluja no va minvar la qualitat del joc, sinó que ho va intensificar. Osasuna va prendre la iniciativa i va començar el segon temps liderant al marcador.

Novament, Budimir va brillar en anotar un gol excepcional de cap, després d'una seqüència de 19 passades que van involucrar tot l'equip. El croat va definir de manera magistral. A partir d'aquell moment, el Girona va intensificar el seu esforç i va acumular perill. Osasuna es va replegar, i encara que també va tenir oportunitats, no va poder contenir el rival. Dovbyk va igualar el marcador de cap al segon pal després d'una centrada de Miguel Gutiérrez.

L'empat no n'hi havia prou per a l'equip de Míchel, i van trobar la recompensa amb Viktor Tsygankov, que va tornar d'una lesió per anotar el 2-3. Amb Osasuna desorientat, va arribar el quart gol, un espectacular gol de volea signat per Aleix García.

Aquesta victòria col·loca el Girona en solitari al liderat de La Lliga, demostrant la seva qualitat en un partit emocionant. L'equip continua la cerca pel títol de La Lliga, i els seus seguidors celebren aquesta destacada actuació a El Sadar.