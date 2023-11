Modric, en una acció del partit. Foto: Real Madrid

El Real Madrid es va deixar dos punts aquest diumenge a l'empat (0-0) davant el Rayo Vallecano a la jornada 12 de LaLiga EA Sports celebrada al Santiago Bernabéu, un partit espès en atac dels blancs amb què veuen escapar-se el liderat.

El conjunt de Carlo Ancelotti va començar amb les ganes i la intensitat pròpies d'un partit a casa i amb la pressió de saber de les victòries de Girona i FC Barcelona. Tot i això, el partit es va anar enredant, com Vinícius amb els seus defensors, i el Madrid no va tenir ni xafarranxo final per evitar sumar només un punt.

El Rayo es va convertir en un rival incòmode per al Madrid des de les parades de Dimitrievski i el marcatge a jugadors importants com Jude Bellingham i el brasiler. Els d'Ancelotti van tenir dues ocasions molt clares per avançar-se, al principi i al final del primer acte, però el porter visitant es va fer gegant.

Valverde i Joselu es van quedar amb la mel als llavis, encara que el Rayo va jugar amb foc amb els errors a la sortida de pilota que també va repetir després del descans. Per la seva banda, Vinícius no va estar fi i es va deixar emportar pel pique amb la defensa rival. Li va faltar al brasiler, i al conjunt local, la precisió dels darrers metres.

Així, tot i jugar-se molt partit al seu camp, el Rayo va superar 45 minuts molt viu al Bernabéu . El Madrid va seguir amb mitges ocasions a la represa i Ancelotti no va trigar a moure la banqueta, amb canvi de sistema, prescindint de Modric i manant Camavinga al lateral després d'una bona actuació de pivot.

El tècnic italià va donar entrada a Rodrygo , que la va tenir només saltar, i Kroos, cremant naus davant un Rayo que també va buscar les seves opcions. Francisco volia més protagonisme i va apostar per Trejo, amb un domini més discutit mentre el Madrid intentava trobar un Vinícius una mica frustrat per les faltes i els marcatges.

El brasiler va tenir un bon ball amb Isi, que es va encarregar d?ajudar un Ratiu que, malgrat tenir groga, va aguantar el mur visitant. 'Vini' va arribar a marcar, però va ser anul·lat per fora de joc de Joselu i tampoc va aparèixer la màgia de l'home del Clàssic, i de la temporada blanca, Bellingham, que va rebre un cop a l'espatlla al primer temps.

De la mateixa manera, el tècnic dels vallecans, a la recerca de la vuitena jornada seguida sense perdre a la Lliga, va posar en joc la seva basa ofensiva més endollada: Nadó i els seus gols sobre la botzina i un Falcao que va recuperar l'olfacte a Copa.

El pas dels minuts no va venir acompanyat d'una d'aquelles nits de setge blanc al Bernabéu. El Rayo no va arribar a la meta de Kepa, però es va defensar bé, amb l'assegurança de Dimitrievski, i va aguantar malgrat la tensió dels darrers minuts.

El picabaralla entre Rüdiger i Lejeune va tancar un repartiment que deixa el Girona líder en solitari amb 31 punts pels 29 d'un Madrid que no va fer bo el triomf al Clàssic contra el Barça, tercer amb 27, de la setmana passada. L'Atlètic, amb 25 i un partit menys, també es veu a la pomada.