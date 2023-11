Koundé, en un partit aquesta temporada. Foto: FCB

El Barça visita aquest dimarts 7 de novembre el Xakhtar Donetsk a Hamburg (18:45h), en el matx de la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, amb la intenció de seguir sumant de 3 en 3 i segellar la classificació per als vuitens de final, encara que els de Xavi Hernández en tenen prou amb un punt per aconseguir-ho.

Tot i això, a l'entorn del Barça es parla més del mal joc, de manera que l'envit contra els ucraïnesos ha de servir per recuperar sensacions. Els de Xavi Hernández porten ple de triomfs de moment i sumar una quarta victòria els donaria el primer objectiu a la competició continental; el bitllet a les eliminatòries.

Després de dues temporades caient en fase de grups, aquesta 2023-24 la situació ha canviat. "Hem de confirmar la classificació, que és el primer objectiu per estar a vuitens. No se'ns pot escapar l'oportunitat", va reconèixer el tècnic dilluns passat 6 en roda de premsa. La meta és clara, el camí per arribar-hi pot prendre diferents ramals però, vist el que s'ha vist a Donostia, és clar que el tècnic blaugrana demanarà als seus jugadors exigència i compromís de principi a fi.

A Hamburg, seu temporal d'un Xakhtar exiliat per la invasió russa, el Barça toparà amb un rival minvat per les baixes per lesió de Bondarenko i Ocheretko i de Konoplia per sanció. Sudakov, Zubkov i Sikan intentaran tornar a posar el Barça en problemes, com al final del xoc de la primera volta, i seguir amb opcions de classificar-se.

Els blaugrana , a nivell físic, haurien d'estar millor. Amb un Pedri més rodat després de deixar mentalment la lesió enrere al Reale Arena, amb una mitja hora aproximada de bon joc. Amb la màgia del canari de tornada, s'hauria d'exigir més un Robert Lewandowski que segueix sense marcar després de la lesió i la falta de gol del qual pesa en el grup, incapaç de trobar gols amb facilitat.