Toni Bou , guanyador de 34 títols mundials de trial a l'aire lliure i indoor (17 en cada modalitat) , diu que no se sent un "referent", tot i haver "superat tot el que podia arribar a imaginar", encara que adverteix de que "no hi ha res infinit, per desgràcia", tampoc la seva carrera, conscient que està vivint "la part final".

"Sempre és una mica diferent, però hi ha sensacions sempre iguals en una victòria, sobretot quan és un campionat. Per sort, ho hem viscut moltes vegades, així que són una mica familiars. Ha estat una temporada en què al principi patim un poc, no estàvem gaire còmodes amb la moto, i l'equip va treballar molt bé, ens hem anat sentint millor i hem acabat de menys a més, i això sempre deixa millor sabor de boca", ha dit en una entrevista a concedida a Europa Press .

El de Piera, que té 37 anys, va mantenir el 2023 el ceptre de Campió del Món de X-Trial, revalidant el passat dissabte 4 de novembre el títol mundial de trial indoor a la cita de Madrid, aconseguint així el seu dissetè entorxat sota sostre i 34è en total. Un palmarès a l'abast de molt pocs, per a qui és clau tenir "confiança", després de "tantes victòries".

"És la part més important. Saber el que vols, tenir clar què busques, perquè de vegades quan et perds i no tens gaire clar el camí, poder mirar enrere, recordar moments i sensacions et dóna aquesta confiança. Això en la meva carrera ho hem aconseguit molts anys i m'ajuda molt en els moments complicats", va celebrar el català, que domina el Mundial des del 2007.

Tot i que Bou va advertir que "infinit no hi ha res, per desgràcia", tampoc la seva carrera, però va reconèixer que han "superat tot" el que es "podia arribar a imaginar com a pilot". "Estar 17 anys guanyant, aguantant lesions, aguantant tota mena de problemes, és una cosa que no podíem imaginar-nos. No entrava dins dels nostres plans", va confessar.

"LA INÈRCIA ET PORTA A MÉS TÍTOLS"



"Estem supercontents de la cursa que estem fent i intentarem aconseguir el màxim i gaudir-ho. És una part de l'esport complicada poder gaudir del que fas i nosaltres estem tenint una cursa tan llarga que en podem gaudir", va aplaudir Bou.

Tot i això, el posseïdor de 34 títols mundials també ha passat per "molts alts i baixos" que, tot i això, no l'han fet obsessionar-se a guanyar. "M'he obsessionat més amb entrenar, intentar millorar. Aquest esport és lluitar contra tu mateix i això és el que més em centre. He guanyat molt més del que podia imaginar en els meus millors somnis. Buscar més sempre és l'ambició d'un esportista, però sempre amb lògica", ha manifestat, abans d'admetre que, després de 17 anys al cim, "lluitar per, com a màxim, poder repetir "èxits" no motiva gaire".

"Però la part de guanyar t'alimenta una mica més, et dóna una motivació extra, perquè quan va bé tot és més fàcil. Evidentment, aquesta ratxa tan positiva de tantes victòries fa de vegades que no estiguis al cent per cent, però la inèrcia del moment que estàs vivint et porta a poder aconseguir més títols”, va afegir. Tot i aquest caràcter competitiu i un regnat de gairebé dues dècades al trial, Bou ha explicat que, "quan estàs competint, és difícil sentir-te un referent".

“Aquesta és la meva passió, em diverteix, però no miro al voltant. Tinc clar que el trial és minoritari i és difícil comparar-se amb Jordan o Messi, però és clar que avui dia, en qualsevol esport, estar al davant és súper difícil. ha tornat molt més professional i fer-ho durant tants anys és molt complicat”, va exalçar els triomfs.