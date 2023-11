El president del FC. Barcelona, Joan Laporta @ep

La Fiscalia Anticorrupció ha recorregut la interlocutòria del jutge del cas Negreira, demanant que arxivi la investigació al president del FC Barcelona , Joan Laporta, perquè els seus possibles delictes han prescrit en haver passat més de 10 anys.

Segons ha publicat La Ser , els darrers pagament de la primera Junta de Joan Laporta a Negreira es van realitzar l'any 2010. Per aquest motiu, i segons considera la Fiscalia, haurien prescrit el 2020, quan la causa encara no s'havia començat a investigar .

INVESTIGAT PER COFIT

El jutge que instrueix el cas Negreira investiga el president del FC Barcelona Joan Laporta per presumpte suborn (suborn) per pagaments durant el seu primer mandat (2003-2010), com ja feia amb la resta d'implicats a la causa.

A la interlocutòria el jutge estén la investigació --que ja requeia sobre el Barça com a persona jurídica pels pagaments del club a l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira-- també als membres de la junta directiva de Laporta " o que estiguessin integrades a l'organigrama del club i tinguessin una responsabilitat efectiva en la presa de la decisió d'efectuar els pagaments”.

També hi estan investigats Negreira, el seu fill Javier, els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler i l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL.

A més de per suborn, tots estan investigats també pels presumptes delictes continuats de corrupció esportiva, administració deslleial i, només el Barça, per falsedat en document mercantil.

Els pagaments del Barça a Negreira pugen a 7,5 milions des del 2001 fins al 2018, i durant aquest temps les quantitats es van multiplicar des dels 70.000 euros anuals als 700.000.