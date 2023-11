Gavi, en una acció del partit. Foto: FCB

El FC Barcelona no va poder assegurar el seu lloc als vuitens de final de la Lliga de Campions 2023-2024 després de patir la seva primera derrota en perdre 1-0 davant el Xakhtar Donetsk. L'equip dirigit per Xavi Hernández va tenir un mal exercici en el partit, especialment en l'aspecte ofensiu, i no va aconseguir superar la sòlida defensa del rival, que va resistir amb èxit la seva pressió als minuts finals.

Aquest revés representa la primera ensopegada en la travessia de l'equip de Xavi Hernández a la màxima competició continental. Necessitaven un punt a Hamburg per avançar a la ronda on estaran els 16 millors equips, però lamentablement no van poder obtenir cap punt positiu en un partit en què les millors oportunitats d'anotació van ser per al contrincant.

Tot i que aquesta derrota no crea una situació d'emergència pel que fa a la classificació futura, complica la lluita pel primer lloc al grup, ja que el Porto va igualar en punts amb el Barcelona a la taula de posicions. També planteja preguntes sobre la competitivitat de l'equip català a l'escenari europeu, atès que aquesta ensopegada va ser inesperada a causa de la suposada diferència en qualitat i potencial entre el Barcelona i el Xakhtar.

Xavi va fer alguna rotació per certificar la passada als vuitens de final i va reservar jugadors com Joao Felix, Fermín López o Alejandro Balde, mentre que tampoc va donar l'alternativa d'inici a Pedri. Tot i això, la tònica del seu equip ha estat l'habitual d'aquesta temporada a domicili, amb més problemes per embastar el joc i crear bones ocasions.

El gol dels ucraïnesos a la recta final de la primera meitat no va tenir resposta per part dels blaugrana, que únicament van rematar a porta en una ocasió, de Gavi, de manera accidental.