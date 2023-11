La celebració de lequip. Foto: CN Sabadell

L'Astralpool CN Sabadell s'ha coronat campió de la Supercopa d'Europa en imposar-se en un partit intens a les amfitriones de l' UVSE Budapest a la capital d'Hongria. Amb el 14-11 final per a les vallesanes, el CNS alça la quarta Supercopa d'Europa a la seva història.

El waterpolo femení català continua la seva època daurada. Les de Sabadell es van mesurar, a la vora del Danubi (a la mítica piscina Alfred Hajos d'Illa Margarita), el perillós UVSE, campió de la LEN Cup, en un partit que prometia ser espectacular.

Les jugadores de David Palma han demostrat que saben jugar finals ia això es van posar des del servei inicial amb Bea Oritz i Maica García obrint la llauna (2-0, CNS va actuar com a local amb gorra blanca) fins a un 5-3 després del primer quart . Les bases estaven assegudes. Va prémer l'UVSE, esperonat pel seu públic, però Sabadell no cedia la renda i se n'anava al descans llarg amb 9-7 a favor seu.

Després, l'intercanvi de gols va ser la millor notícia per a les del Vallès perquè anaven passant els minuts i l'UVSE no feia cap sensació de capgirar el marcador malgrat un 0-2 signat per Szegedi i Lendvay. Era totalment insuficient. Judith Forca, a 1.09 per al final, posava el 14-11 definitiu abans del bany de celebració de l'equip espanyol, cosa que ens té molt acostumats. Una altra osca per a la història.