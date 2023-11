Marina Stakusic abraça la seva capitana després d'una victòria al Billie Jean King Cup. Foto: Europa Press

La selecció espanyola es va quedar sense opcions d'assolir les semifinals de les Finals de la Billie Jean King Cup de tennis que s'estan disputant a l' Estadi de la Cartoixa de Sevilla després de la victòria de dijous passat 9 de novembre del Canadà davant Polònia.

Després de caure 3-0 davant el combinat nord-americà, l'equip que capitaneja Anabel Medina estava en mà de les poloneses, però les canadenques, que només necessitaven un set, no van fallar, un altre cop amb una gran actuació de Marina Stakusic i de Leylah Fernandez .

La primera, malgrat la seva joventut (18 anys) i el seu rànquing (258), va tornar a demostrar que a la Billie Jean King Cup són factors que no importen. Després de guanyar amb molta autoritat Rebeka Masarova, aquesta vegada va ser capaç de capgirar un xoc que semblava tenir perdut davant la polonesa Magdalena Frech i imposar-se per 4-6, 7-5 i 6-3.

Aquesta tenia el primer punt per a Polònia a la mà després de guanyar el primer set i estar 4-2 a dalt en el segon, però l'americana va reaccionar, va remuntar i va forçar un tercer parcial on no va donar opcions per acostar el Canadà a unes semifinals que va certificar Leylah Fernandez , que va derrotar amb comoditat (6-2, 6-3) Magda Linette en el duel de números u.

A més de les canadenques, també va segellar el seu bitllet per a la següent ronda Itàlia, que va fer bona la seva victòria davant França la vigília guanyant Alemanya. Martina Trevisan va poder amb Eva Lys (7-6, 6-1), Jasmine Paolini no va donar opcions a Anna-Lena Friedsam (6-3, 6-2) i el seu doble tampoc va fallar i ara tindran un dia de descans abans de lluitar per la final.