La convocatòria sencera. Foto: X (@SeFutbol)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aleix García (Girona), Rodrigo Riquelme (Atlètic de Madrid) i Álex Remiro (Real Societat) són les principals novetats a la llista de convocats de Luis de la Fuente per als 2 últims partits de la selecció espanyola en la fase de classificació per a l'Eurocopa de 2024 davant Xipre i Geòrgia.

Serà l'oportunitat de debutar amb el combinat estatal, mentre que el tècnic de La Rioja també ha trucat al central Íñigo Martínez (FC Barcelona). José Luis Gayà (València) torna a la llista després de perdre's per lesió l'anterior, de la qual cauen Alejandro Balde (també del Barça) i un fix com Aymeric Laporte (Al-Nassr), i en què finalment no ha entrat el blaugrana Pedri González, que ja ha superat la lesió.

La concentració del combinat nacional començarà el proper dilluns 13 de novembre a les instal·lacions de la Reial Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas, on els futbolistes convocats estaran citats a partir de la 1 del migdia.

Dijous 16, Espanya visitarà a Limassol Xipre, mentre que el diumenge 19 tancarà al José Zorrilla de Valladolid la seva fase de classificació davant Geòrgia, dos duels que ha de guanyar per assegurar-se finalitzar primera del Grup A.