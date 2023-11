Almagro, aixecada a coll. Foto: ISA

La selecció espanyola de surf adaptat va tornar a brillar als Campionats del Món celebrats des del 6 a l'11 de novembre a la californiana Huntington Beach (Estats Units) i va aconseguir un botí total de vuit medalles, una d'or gràcies a la malaguenya Sarah Almagro.

La surfista andalús es va proclamar campiona del món a la classe Prone 2 (qualsevol esportista que surfeja estirat a la taula i, si requereix ajuda per remar, agafar l'onada i pujar-se a la taula) i va poder per fi assaborir una medalla d'or que es li havia resistit fins ara.

Almagro va ser la millor nota a la primera ronda (16.27) i la segona millor a la segona (12.24), mentre que va dominar clarament la seva semifinal amb 16.10 punts per passar a la sèrie final amb la millor nota. Allà, va mostrar el millor nivell i amb 17.17 va superar amb claredat l'australiana Jocelyn Neumueller (14.17).

A més, Ibon Oregui i María Martín-Granizo es van proclamar subcampions del món a Kneel (Qualsevol surfista que surfeu de genolls amb una amputació per sobre del genoll, una doble amputació per sota del genoll o una discapacitat comparable) i Stand 3 (Qualsevol esportista que surfeu de peu amb una amputació per sobre del genoll o discapacitat comparable). El basc (11.50) no va poder amb el gal·lès Llywelyn Williams (14.17), mentre que la lleonesa (6.90) va ser superada per l'anglesa Charlotte Banfield (12.83).

La madrilenya Audrey Pascual va tornar a pujar a un podi mundialista amb una medalla de bronze a Kneel, mateix premi que va aconseguir l'asturiana Carmen López a la categoria de Discapacitat Visual 1. Úrsula Pueyo (Stand 3), Paloma Oñate (Prone 1) i Ander Goneaga (Prone 2) es van penjar una medalla de coure que es concedeix als quarts llocs.

A la classificació general per països, la selecció espanyola, que va estar dirigida per Luis Pérez i Lucas García, va finalitzar en la cinquena posició amb 8.363 punts per darrere de França (12.406), Estats Units (10.871), Brasil (9.605) i Anglaterra ( 8.487). En total, van competir un total de 27 nacions