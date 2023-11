L'expresident de la RFEF. Foto: Europa Press

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales ha sol·licitat l' arxiu i el sobreseïment de l'expedient obert pel Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) , que va proposar una sanció de 3 anys d'inhabilitació pel petó a Jenni Hermoso i el seu actuació a la llotja després de la final del Mundial femení del 2023.

Així diu en l'escrit d'al·legacions, de 18 pàgines ia què ha tingut accés Europa Press , presentat aquest dilluns 13 de novembre per Rubiales davant el TAD després de la proposta de dues sancions , cadascuna d'un any i sis mesos, per considerar sengles actuacions com a infraccions greus per la Llei de l'Esport i la legislació de disciplina esportiva.

Aquestes sancions "no es corresponen", segons la defensa de Rubiales, amb el raonat a la resta del text de la proposta de resolució sinó que apareixen "desconnectades" i projecten una petició "arbitrària" i "injustificada". En aquest sentit, considera que la sanció hauria de ser d'una advertència, una multa o una inhabilitació de 3 o de 6 mesos.

A l'escrit, l'expresident de la RFEF va lamentar que el TAD sol·licités, tot i considerar que els fets eren "notoris" i "públics" un informe al CSD, que recull una "mera recopilació d'articles de premsa", però no l'impacte a les xarxes socials, de manera que confessa la seva "permeabilitat" i "influència" per part de la pressió mediàtica i els poders polítics.

En aquest sentit, ha anunciat que, en cas que la sanció tingui per base l'"arbitrarietat", "permeabilitat" i "absència d'objectivitat legal i tipificació", li estan "servint en safata" acudir a la jurisdicció penal. "Que és el que ja els anuncio que faré en cas que es consumeix una sanció per aquests fets", va avançar.

Rubiales ha subratllat que tant l'acord d'incoació com la proposta de resolució destaquen que queda "extramurs de l'àmbit disciplinari esportiu el caràcter consentit o no del petó", i per això les notícies aparegudes a l'informe que es refereixen a 'petó forçat', ' impost', 'no sol·licitat', 'no desitjat' o 'robat' no podrien, al seu parer, ser preses en consideració.

"El fugaç petó (no a la boca sinó) als llavis, va ser consentit, i qui digui el contrari, està faltant a la veritat . Tot el que he exposat per mi fins ara ha estat la meva única versió i així serà. Les proves visuals , conductuals, fins i tot les declaracions espontànies de les dues parts després dels fets així ho indiquen", va reiterar en contra de la versió oferta per Jenni Hermoso en la seva declaració davant la fiscalia.

Per a Rubiales hi ha hagut una "teatralització bestial", una "demagogia brutal" i un "linxament" per diversos factors. "Un, que vaig cometre un error. Dos, que anaven a buscar-me des de fa temps. Tres, que va anar molt bé a algun sector radicalitzat de la política espanyola. Quatre, que aquest assumpte constituïa, sens dubte, un filó mediàtic", va resumir.