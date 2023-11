Aitana supera dos defenses del Sevilla. Foto. Europa Press

El Barça rep, a partir de les 9 de la nit d'aquest dimarts 14 de novembre, el Benfica a l'Estadi Johan Cruyff a l'estrena del vigent campió de la Lliga de Campions Femenina en un nou curs europeu, després de ser coronat com a millor equip de l'any passat i afegint aquest toc daurat al de la Pilota d'Or d'Aitana Bonmatí, successora d' Alexia Putellas i ambdues encara són les puntes de llança de l'equip de Jonatan Giráldez.

Després de les festes pel premi i després d'una gran arrencada de lliga (amb ple de victòries a les primeres 8 jornades), la vista es posa a la màxima competició continental contra les portugueses, equip al qual el FCB ja es va enfrontar el curs passat, i que s'ha reforçat amb una exblaugrana, Andrea Falcón.

Amb gairebé tot l'equip complet, el Barça vol repetir l'èxit de l'any passat i fa 3 cursos, aconseguir la segona Champions seguida i la tercera de la història. Tot i això, al vestidor no hi pensen sinó a guanyar el Benfica i començar amb bon peu la fase de grups.

Giráldez, que complirà 100 partits al capdavant de la banqueta, va demanar a la prèvia centrar-se en el partit a partit i no començar a pensar ja, quan encara no ha fet rodar la pilota de la Champions, en aquest possible segon títol consecutiu, que seria el tercer al palmarès blaugrana després dels èxits del 2021 contra el Chelsea i el 2023 davant el Wolfsburg.

"¿Dos anys consecutius? No és un plus més, perquè només estem a l'inici de la competició. No hem de pensar en el títol sinó en el primer partit, a l'inici", va defensar el tècnic blaugrana a la prèvia d'aquest xoc .

De cara al matx d'aquesta nit, la centrecampista Patri Guijarro estarà disponible després de superar les molèsties. Tot i entrenar-se amb el grup, no estarà encara a l'equip la davantera catalana Bruna Vilamala , que s'uneix a les absències de Fridolina Rolfö i Jana Fernández .

El rival serà un Benfica que intentarà donar la sorpresa, que seria majúscula. I és que l'any passat ja es van veure les cares a la fase de grups i el Barça, al Johan, va guanyar 9-0 amb fins a set golejadores diferents, al rècord de golejada europea per al club català. A la tornada, a Lisboa, les de Giráldez es van classificar per als quarts gràcies a un 2-6.