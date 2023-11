Marta Torrejón i Aitana en un moment del partit. Foto: FCB

El Barça no va tenir gaires problemes per aconseguir la seva primera victòria a la fase de grups de la Champions League contra el Benfica (5-0) en un duel que va decidir a la primera part i sense donar la sensació de necessitar accelerar gaire.

L'inici de la defensa del tron continental va ser plàcid per al conjunt blaugrana, que encara que no va aclaparar l'equip lisboeta com la temporada passada (9-0), no va patir tampoc en excés i el seu rival pràcticament va clavar el genoll així que va encaixar el primer gol al quart d?hora.

Les locals van poder reservar energies de cara a la visita diumenge a la Lliga F del Reial Madrid de cara a obrir ja bretxa a la classificació domèstica i l'únic ensurt en una nit tranquil·la el va donar Alexia Putellas, que va haver de deixar el partit després del descans per un cop al genoll.

El tècnic blaugrana va decidir reservar alguna peça per al proper duel de Lliga, amb Patri Guijarro a la banqueta després de rebre l'alta mèdica i amb Irene Paredes com a baixa d'última hora per una amigdalitis, cosa que va provocar que la noruega Ingrid Engen formés parella al centre de la saga amb Mapi León. Alexia Putellas va tornar a ser la falsa 9, acompanyada per la jove Esme Brugts i per la sempre incisiva Caroline Graham Hansen.

Les portugueses, amb l' exblaugrana Andrea Falcón a l'onze, va voler demostrar la seva progressió competitiva i que havia après la lliçó de l'any passat. Va intentar tenir la pilota el màxim possible i d'incomodar el rival quan aquest la tingués, però el pla se li va ensorrar massa aviat. Graham Hansen va mostrar la seva habilitat davant una certa passivitat de la defensa visitant i el seu xut rebotat en el cas va caure Alexia per fer l'1-0.

El gol d'hora va animar les de Giraldez, que van intentar sentenciar per la via ràpida el matx i va gaudir de dues bones ocasions més per part de la seva capitana i de Brugts, la de neerlandesa treta sota pals per una defensa. Tot i això, va castigar abans del descans el seu rival amb dos gols, el primer, segons la UEFA, de la seva capitana que va empènyer, en posició dubtosa, un cop de cap de Brugts que ja entrava després d'un gran enviament de Lleó, i el segon, obra d' Aitana Bonmatí, que va iniciar i va acabar amb qualitat una ràpida transició.

Després del descans, Putellas es va quedar a la banqueta molesta amb el genoll després d'un cop als primers compassos del xoc i va entrar Guijarro. El Barça no es va relaxar i va liquidar l'estrena continental a l'hora de joc amb dos gols més, el segon d'Aitana, que no va perdonar una altra internada de Graham Hansen, un turment per a la defensa portuguesa, i el definitiu d'Asisat Oshoala, acabada de sortir al camp i que es va lluir amb una xilena per signar la maneta.

A partir d'aquí, el conjunt català va perdre una mica d'energia potser pensant en l'exigent calendari que s'acosta, però el Benfica tampoc va ser capaç d'aprofitar-lo ni tan sols per inquietar amb més perill un Tast Coll que va viure una nit gairebé sense feina.