El centrecampista de la Reial Societat, Mikel Merino. Foto: X (@SeFutbol)

La selecció espanyola masculina de futbol iniciarà aquest dijous 16 de novembre el tancament de l'any 2023 amb una visita (18.00 hores) a la modesta Xipre, cuer del seu grup de la fase de classificació per a l'Eurocopa d'Alemanya de l'any que ve i davant la que espera tenir una tarda el més plàcida possible.

El combinat nacional ja és a la recta final d'un 2023 que va començar amb dubtes i que vol acabar de la millor manera possible abans de prendre's un llarg descans fins al març del 2024 quan començaran els exàmens finals de cara a estar la cita continental. L'equip ja està classificada per a la cita i l'objectiu ara és guanyar aquests dos partits per acabar primera i entrar al bombo dels principals caps de sèrie del sorteig del proper 2 de desembre.

De moment, hi ha empat a punts amb Escòcia i només l'average general li dóna avantatge, encara que necessita sis punts perquè només tindran aquesta condició els 5 millors primers. Des de la seva ensopegada a Glasgow a finals de març, amb l'afegit de no deixar la seva millor imatge, l'equip de Luis de la Fuente ha anat creixent en joc i sensacions, conquerint pel camí el títol de la Lliga de Nacions i traient-ne el bitllet pel Campionat d'Europa. 5 triomfs i un empat, davant Croàcia a la final de la Lliga de Nacions, amb 18 gols a favor i només dos en contra, amaneixen aquest bon moment d'una selecció que buscarà no frenar-se davant un rival que no visita des de fa més de 25 anys, un viatge llavors d'infaust record.

Xipre va signar una de les victòries més recordades en la seva història futbolística en batre per 3-2 i acabar amb el crèdit a la banqueta de Javier Clemente. Espanya ja es va prendre la revenja d'aquella derrota golejant 8-0 a la segona volta, mentre que el mes passat va signar un 6-0 a Granada on va quedar evidenciada la diferència entre les dues seleccions.

De cara a aquest partit i el de diumenge a Valladolid davant Geòrgia, De la Fuente ha tornat a introduir novetats a la seva última llista de l'any amb la trucada de quatre debutants, Alejandro Grimaldo, Aleix García, Rodrigo Riquelme i Alex Remiro, encara que de tots ells, el que més opcions té de sortir a l'onze inicial sembla ser el lateral esquerre del Bayer Leverkusen, que està en un gran estat de forma, però habituat a jugar més de carriler, i que podria tenir la seva estrena pels problemes físics que arrossega José Luis Gayà, tot i que el tècnic va assegurar que el valencianista està “disponible”.

El tècnic de La Rioja també haurà de buscar nou company al centre de la defensa Robin Le Normand per la baixa del 'fix' Aymeric Laporte. Per les seves condicions d'esquerrans donen en aquest sentit un teòric avantatge a Íñigo Martínez, que torna després de la derrota davant Escòcia, i Pau Torres davant de David García.