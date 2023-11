Laia Sanz participarà al proper Dakar amb l'Astara Team / @EP

Astara va presentar aquest dimecres el seu equip per al Ral·li Dakar 2024 amb l'experimentada pilot de Corbera de Llobregat, Laia Sanz de tornada als comandaments i amb la incorporació de la uruguaiana Patricia 'Pato' Pita disputant per segona vegada aquesta competició, i buscant totes dues millorar la seva experiència de l'any passat, on van rendir per sota de les expectatives.

A la presentació van estar el director de l' Astara Team, Óscar Fuertes, a més de les pròpies Laia Sanz i 'Pato' Pita amb els seus respectius copilots, l'italià Maurizio Gerini i el xilè Paolo Boggioni; tots dos compten amb experiència dins de la disciplina de tracció en un sol eix.

