Camavinga, escalfant amb el conjunt blanc. Foto: Europa Press

El migcampista del Real Madrid Eduardo Camavinga pateix un trencament del lligament lateral extern al genoll dret, després del cop fortuït amb el jugador del PSG Ousmane Dembélé durant un entrenament en la concentració de la selecció francesa dimecres 15 de novembre passat, segons un comunicat de l'entitat blanca.

"Després de les proves realitzades avui al nostre jugador Eduardo Camavinga pels serveis mèdics del Reial Madrid se li ha diagnosticat un trencament del lligament lateral extern al genoll dret ", ha avançat el conjunt madridista.

El migcampista francès va abandonar el passat dijous 16 la concentració de França, després que, a causa d'una topada fortuïta amb Ousmane Dembélé, els serveis mèdics francesos li diagnostiquessin, en una primera observació, un esquinç de genoll. El seleccionador, Didier Deschamps, va permetre que Camavinga tornés a Madrid, on aquest divendres li van fer exàmens per confirmar el trencament al lligament lateral extern.

La lesió el podria allunyar dels terrenys de joc els dos mesos vinents, per la qual cosa, encara que des del Reial Madrid van insistir que queda "pendent d'evolució", no tornaria fins a mitjans de gener. Així, la seva participació a la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, del 10 al 14 de gener, estaria en dubte.

La baixa de Camavinga engrosseix una ocupada infermeria blanca, amb la medul·lar com a zona més afectada per les lesions. I és que el centre del camp madridista està sota mínims, pels problemes físics d'Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Jude Bellingham i Arda Güler. Així, només Toni Kroos, Luka Modric i Fede Valverde estarien disponibles per a l'entrenador madridista, Carlo Ancelotti.