El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha inhabilitat aquest divendres per un total de tres anys Luis Rubiales, expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), pel petó que li va clavar a la internacional Jenni Hermoso i el seu gest al llotja de tocar-se els genitals després de la final del Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, segons ha anunciat el portal 'Iusport'.

Cal recordar que el TAD ja va estimar parcialment la denúncia presentada pel Consell Superior d'Esports (CSD) l'1 de setembre passat i va acordar obrir expedient disciplinari a Rubiales per dues infraccions que va qualificar com a greus contra el decòrum esportiu, tot i que va descartar la molt greu d´abús d´autoritat.

El tribunal va proposar dues sancions, cadascuna d'un any i sis mesos, per considerar sengles actuacions com a infraccions greus per la Llei de l'Esport i la legislació de disciplina esportiva, mentre que l'expresident federatiu, segons va avançar dilluns passat Europa Press, va sol·licitar el arxiu i sobreseïment daquest expedient.

En el seu recurs, la defensa de Rubiales argumentava que aquestes sancions "no es corresponen" amb el raonat a la resta del text de la proposta de resolució, ja que, al contrari, apareixen "desconnectades" i projecten una petició "arbitrària" i " injustificada", per la qual cosa considerada que la sanció hauria de ser, en el pitjor dels casos, una advertència, multa o inhabilitació de tres o de sis mesos.

Aquesta inhabilitació per tres anys a l'expresident de la RFEF i l'AFE s'afegeix a la que va dictaminar la Comissió Disciplinària de la FIFA el 30 d'octubre passat per a l'exercici de qualsevol activitat relacionada amb el futbol, a nivell nacional i internacional, pel petó a la davantera madrilenya, un acte pel qual ja l'havia suspès provisionalment a finals del mes d'agost passat durant 90 dies. Rubiales, que va presentar la seva dimissió al capdavant de la RFEF el 10 de setembre passat, va anunciar que apel·laria aquesta decisió.