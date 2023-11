El renovat Camp Nou serà una de les seus. Foto: Limak

La celebració d'un Mundial de futbol és una cosa que fa que els països sentin un enorme orgull ... però també comporta una enorme responsabilitat , ja que requereix que estiguin a l'alçada aspectes, a totes les ciutats que són seus, com la capacitat hotelera i dorganització.

Però al final, l'espectacle passa sobre la gespa, als terrenys de joc... i els estadis, per tant, són una de les claus en una cita esportiva d'aquesta envergadura. Els organitzadors (en el cas de la Copa del Món, la FIFA ) exigeixen que tots ells compleixin, al mil·límetre, una sèrie de requisits per poder dir que han acollit algunes de les millors trobades de la història, partits que fan que s'acceleri el batec de milers de futbolers de tot el planeta.

Però... quines condicions han de complir els camps que acolliran aquestes trobades d'aquí a 7 anys, al Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc?

El camp haurà de tindre dimensions mínimes de 125 metres de longitud i 85 metres d'amplada, que inclouran el terreny de joc amb les dimensions habituals de 105×68 metres. S'hi afegirà un passadís addicional de 5 metres d'amplada al voltant del recinte de joc per garantir una sortida segura. Així mateix, es disposarà duna zona auxiliar més enllà de la gespa per facilitar la circulació amb fins operatius.

La superfície del terreny de joc estarà composta per gespa natural amb un reforç híbrid. A més, s'hi instal·laran sistemes funcionals de calefacció, aspirat i ventilació que permetran eliminar l'aigua de la superfície de manera immediata, ja sigui abans o durant els partits.

Pel que fa a la capacitat , tant l'escenari de l'estrena com el de la final han de comptar amb un mínim de 80.000 seients ; els estadis que acullin semifinals no hauran de ser tan enormes, encara que sí que han de poder disposar de 60.000 localitats. Més petits podran ser els recintes per a la resta de xocs, tot i que el mínim de localitats serà de 40.000.

A més, no poden mostrar cap forma de publicitat, marxandatge , material promocional, productes relacionats o marques alienes al torneig. A més, han d'estar lliures de qualsevol dret de tercers que realitzin activitats comercials al lloc.

Aquests estadis han d'estar exclusivament disponibles per a la Copa del Món des de 30 dies naturals abans del primer partit fins a 7 dies naturals després de l'últim esdeveniment vinculat a la competició . En aquest període de temps està prohibit fer servir l'estadi per a qualsevol altre propòsit.

LOCALITATS 'PROHIBITIVES'

Tot i que se sol dir que el futbol és dels aficionats, cada vegada és més habitual que algunes de les localitats dels estadis estiguin a preus no aptes per a totes les butxaques.

Es tracta de les localitats VIP (i de les VVIP ), que permetran que els més adinerats (o empreses que vulguin tenir un gest que els seus empleats o possibles clients no oblidaran) gaudeixin de les trobades més còmodes que la resta i amb tota mena de luxes.

Aquests hospitality inclouen també plats de luxe i fins i tot experiències de tota mena.

A més, cal tenir en compte que FIFA es reserva un percentatge de les localitats a tots els partits i tots els estadis, per als seus compromisos.

TRIBUNA DE PREMSA, PÀRQUING I SOSTENIBILITAT

Més enllà d'aquests requisits, els estadis també han de tenir habilitada una tribuna de premsa (que inclogui l'espai per a les rodes de premsa i les zones mixtes) i els espais per a les connexions de les emissores de ràdio i les televisions .

Al voltant dels estadis hi haurà d'haver 3 zones d'aparcament, situades a l'interior del recinte, en una zona propera i una tercera fora de la pròpia àrea perimetral, però propera a l'espai on es disputin els partits.

D'altra banda, i com passa en molts àmbits, FIFA està intentant apostar per la sostenibilitat, obligant que es presentin certificacions de disseny, construcció i operacions sustentables per a estadis de nova construcció (i també per als que siguin reformats) i certificacions de operacions sostenibles per a estadis existents .