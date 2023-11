La victòria estableix un emocionant enfrontament a la final contra Jannik Sinner, consolidant el camí del "mestre" serbi cap al seu setè títol al prestigiós torneig. EP

En un emocionant enfrontament a les semifinals de les Finals de l'ATP, Novak Djokovic va aconseguir una victòria convincent sobre el talentós jugador espanyol Carlos Alcaraz. El serbi, acabat de coronar com el millor tennista de la temporada per vuitena vegada a la seva carrera, va derrotar Alcaraz amb un marcador de 6-3 i 6-2 al Pala Alpitour.

Des del principi, Djokovic va demostrar el domini a la pista dura, aprofitant el desgast previ d'Alcaraz, que havia expressat la seva fatiga dies abans. Tot i un començament esperançador per a Alcaraz, Djokovic va fer fallida en el vuitè joc del primer set i va consolidar el seu avantatge.

A la segona mànega, Alcaraz va lluitar per mantenir-se al partit, però Djokovic va aprofitar l'oportunitat en trencar el servei en el tercer joc. Tot i la resistència inicial del jove jugador espanyol, Djokovic es va mantenir ferm, salvant pilotes de fallida i assegurant el seu triomf amb un marcador final de 6-3, 6-2.

Amb aquesta victòria, Djokovic va avançar a la gran final, on s'enfrontarà a Jannik Sinner, que va vèncer el rus Daniil Medvedev a l'altra semifinal. Djokovic, de 36 anys, buscarà el seu setè entorxat de les Finals ATP en un duel emocionant contra Sinner.

Per la seva banda, Alcaraz, tot i desaprofitar oportunitats de fer fallida a l'inici del partit, tanca un destacat any amb sis títols i un segon Grand Slam a Wimbledon. Tot i que no va aconseguir superar Djokovic en aquesta ocasió, el jove jugador espanyol va demostrar el seu prometedor talent i la seva capacitat per competir al nivell més alt.