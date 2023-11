La selecció espanyola masculina tanca el camí cap a l'Eurocopa 2024 enfrontant-se a Geòrgia a Valladolid. EP

La selecció espanyola masculina culmina la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024 enfrontant-se a Geòrgia aquest diumenge a l'estadi José Zorrilla de Valladolid, un retorn després de 17 anys. La transmissió en directe estarà disponible a La 1 i RTVE Play.

Amb 18 punts, Espanya busca tancar com a líder de grup i, si és possible, ser un dels cinc caps de sèrie en el sorteig del 2 de desembre. La igualtat o un triomf asseguren el liderat, tret d'una golejada improbable d'Escòcia contra Noruega. Tot i això, per garantir un lloc entre els cinc caps de sèrie, Espanya necessita arribar als 21 punts.

La trobada a Valladolid s'anticipa com el retorn de les figures clau que van descansar a Xipre, incloent Unai Simón, José Luis Gayà, i Rodrigo Hernández. L'onze també podria veure Dani Carvajal, Iñigo Martínez, Fabián Ruiz, Ohian Sancet i Nico Williams en acció.

Geòrgia, buscant reivindicar-se després de la històrica derrota 1-7 a Tbilissi contra Espanya, confia en la seva estrella Khvitxa Kvaratskhelia, que va anotar els dos gols a l'empat contra Escòcia (2-2). Lesionats com Otara Kiteishvili, Sabu Lobzhanidze i Luka Lochoshvili afectaran Geòrgia, però Kochorashvili i Mikautadze jugaran rols clau.

El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, enfronta l?absència de jugadors clau com Aymeric Laporte i Pedri, amb Mikel Oyarzabal recentment lesionat. L'equip veurà diversos canvis, amb la presència probable de Robin Le Normand, Gavi i Lamine Yamal. Grimaldo podria reemplaçar Gayà, i Unai Simón reprendrà la porteria. La velocitat i desbordament de Nico Williams i Yamal es buscaran a les bandes, amb Morata a un gol de convertir-se en el quart màxim golejador històric.

Luis de la Fuente va expressar el seu desig de renovar el contracte abans de l'Eurocopa, afirmant que li encantaria dirigir l'equip al Mundial d'Espanya. Va assegurar que es veu a l'Eurocopa i confia continuar en el càrrec.