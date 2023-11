Captura de pantalla del moment de la lesió de Gavi

La lesió de Gavi al partit de la selecció espanyola contra Geòrgia va deixar tots els aficionats gelats. Un mal suport en un salt i una falta prèvia van provocar que el centrecampista del Barça es trenqués el lligament encreuat anterior del genoll dret i també se'n veiés afectat el menisc.

El problema és que aquest problema no és aïllat. Sense anar més lluny, en aquesta finestra de seleccions han caigut el seu company d'equip Marc-André ter Stegen amb unes molèsties a l'esquena; Eduardo Camavinga i Vinicius Jr., per part del Reial Madrid; i altres noms destacats com Erling Haaland (Manchester City), André Onana (Manchester United) o Lucas Ocampos (Sevilla FC), entre molts altres.

Les lesions s'acumulen cada cop més, ja siguin de major o menor gravetat. Tot i això, el problema no és tan sols de les seleccions, ja que els partits internacionals han estat presents des de fa dècades i mai no s'havia vist un ritme de lesions tan elevat. A què es deu llavors aquest augment?

El motiu principal és l'augment de partits que juguen els equips. Cada cop és més comú veure com els equips disputen dos partits a la setmana, a causa de la combinació entre xocs de lliga, copa, competició europea... i tot això sense comptar amb els partits de seleccions.

LA VISIÓ ECONÒMICA XOCA AMB LA SALUT DELS FUTBOLISTES

El món del futbol ha optat per anar omplint cada cop més els calendaris de futbol, ja sigui amb trobades oficials o amb amistosos. D'aquesta manera, hi ha més partits per comercialitzar i treure profit econòmic.

Sense anar més lluny, fixem-nos a la pretemporada del Barça. Els de Xavi Hernández van fer un tour pels Estats Units , on es van veure les cares amb Arsenal , Milan i Reial Madrid , i va faltar el xoc contra la Juventus que va haver d'anul·lar-se perquè diversos jugadors blaugranes es trobaven malament de salut.

Aquests tres partits podrien ser perfectament trobades de la Champions, atesa l'entitat dels clubs. Les gires de pretemporada estan cada cop més enfocades al rèdit econòmic que els poden donar, sense pensar en el cansament que pot provocar els jugadors i com pot condicionar-li la resta de la temporada.

MÉS PARTITS I MÉS COMPETICIONS OFICIALS

Però els problemes no es resumeixen només a les gires de pretemporada, sinó també a les competicions oficials. De fet, FIFA i UEFA protagonitzen una batalla en què s'augmenten cada cop més els partits a disputar, per tal de fer notes la seva predominància al futbol.

Si mirem la FIFA , ha fet canvis importants a nivell de seleccions. El Mundial passarà a tenir 48 seleccions participants, en comptes de 32, de manera que s'augmentarà un 60% els partits. A més, el Mundial de Clubs passarà de 7 a 32 equips.

Pel que fa a la UEFA , el canvi més dràstics és probablement el de la Champions League a partir de la temporada 2024-25. En aquest nou format, la quantitat de clubs que participaran augmentés de 32 a 36. Cada club jugarà vuit partits, quatre a casa i quatre fora, a diferència dels sis que hi havia fins ara. Tot això sense comptar la creació de la Nations League, una competició de seleccions en què participen les seleccions nacionals de l'organisme.

Tots saben que cal parar amb aquesta espiral inflacionista de partits, però ningú no és capaç de posar-lo fre.

ÉS POSSIBLE PLANTAR-SE?

Davant d'aquesta bogeria de calendari, és lògic preguntar-se "per què no es planten els jugadors?". Aquest pensament no és aïllat i més d'un jugador o entrenador ha mostrat el seu enuig pel calendari. Un dels més crítics va ser Pep Guardiola, el tècnic del Manchester City:

"És una putada allò de De Bruyne. És el que hi ha. A la meva primera pretemporada vaig tenir 25 dies per preparar el primer partit contra l'Skonto de Riga. Ara et donen 4 dies. I al final mira quants croats... Et fan anar a Àsia, Estats Units, partits fortíssims, la gent cau.I segueix caient i seguirà caient.Perquè 'show must go on'.I si no hi ha Courtois, ja n'hi haurà un altre, i si no hi és Militao, doncs un altre, o Kevin, doncs ja n'hi haurà un altre.Perquè acabes la Champions i se'n van dues setmanes amb les seleccions i després l'any que ve el Mundial de Clubs als Estats Units amb 37 equips.És massa, adaptar-se, llençar, entrenar molt poc i energia en els partits. és una batalla perduda fins que els jugadors es plantin i diguin 'no juguem'. I a sobre ara fent més minuts, 110 o 112... Van a buscar la quantitat i no la qualitat", expressava de manera contundent.

Però els futbolistes també han deixat mostra del seu enuig. Un és Toni Kroos, el centrecampista del Reial Madrid. "Al final, per totes aquestes competicions que es van inventant, els jugadors som titelles de la FIFA i la UEFA", criticava el 2020. A més, ha dit que la Nations League o el nou Mundial de Clubs estan planificats "per xuclar econòmicament i, per descomptat, xuclar-nos a nosaltres, els futbolistes".

Hi haurà fi a aquest abús contra els futbolistes o arribarà el punt on s'hauran de plantar?