La copa de l?Euro. Foto: DPA

Després de l' última jornada de la fase de classificació, ja són 21 les seleccions que han assegurat el seu bitllet per a l'Eurocopa 2024 , que se celebrarà a Alemanya entre el 14 de juny i el 14 de juliol.

A més del combinat alemany, com a amfitrió, estaran a la cita del proper estiu Albània, Àustria, Bèlgica, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Escòcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, França, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Romania , Sèrbia, Suïssa i Turquia .

Espanya, Alemanya, Portugal, França, Bèlgica i Anglaterra seran caps de sèrie en el sorteig de la fase de grups que se celebrarà el proper 2 de desembre a Hamburg, per la qual cosa quedaran emmarcades al Bombo 1.

Les tres places restants per a la cita continental es posaran en joc en els partits de repesca que es disputaran el 21 i el 26 de març de 2024. Bòsnia, Estònia, Finlàndia, Gal·les, Geòrgia, Grècia, Islàndia, Israel, Kazakhstan, Luxemburg, Polònia i Ucraïna són les 12 seleccions classificades per a aquests play-offs .

A la Ruta A hi haurà Gal·les, Polònia, Estònia i una d'aquestes tres seleccions: Finlàndia, Ucraïna o Islàndia, a determinar en un sorteig previ; la Ruta B estarà integrada per Israel, Bòsnia i les dues seleccions restants dentre Finlàndia/Ucraïna/Islàndia; la Ruta C la integraran Geòrgia, Kazakhstan, Grècia i Luxemburg.