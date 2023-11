Javier Tebas, president de LaLiga / Imatge d'arxiu

El president de LaLiga , Javier Tebas , ha presentat la seva dimissió amb l'objectiu d'anticipar les eleccions programades per al 2024. El president de la patronal té la intenció de tornar a presentar-se al càrrec, en què seria el quart mandat, i no es anticipa que hi hagi oposició a les eleccions. Per tant, el més probable és que sigui reelegit.

La dimissió de Javier Tebas ha estat avançada per Relevo , amb l'objectiu de convocar les eleccions abans que finalitzi l'any. D'aquesta manera s'evita, entre altres coses, que el procés se superposi amb l'elecció d'un nou president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).