El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) té clar que el Gran Premi de la Comunitat Valenciana d'aquest cap de setmana és "diferent" perquè és el que suposa "un punt ia part" amb l'equip que ha marcat la seva carrera esportiva" i pel que serà "recordat" gràcies als seus nombrosos èxits.

"Sent el darrer Gran Premi de l'any sempre és especial, però aquest és diferent. No m'agrada dir que és el meu últim amb Honda, perquè mai no se sap en el futur, però serà el punt ia part d'una etapa amb el Repsol Honda Team on hem aconseguit molts èxits i serà un cap de setmana de moltes emocions", va subratllar Márquez en una entrevista facilitada aquest dijous pel seu equip.

El vuit vegades campió del món no oblida com ha estat d'important la fàbrica japonesa. "El Repsol Honda Team ha estat i sempre serà l'equip de la meva carrera esportiva i de la meva vida. He estat 11 anys amb ells, amb sis títols mundials, i això no ho aconseguiré amb un altre equip. Tinc 30 anys i la carrera esportiva de qualsevol esportista o pilot, en aquest cas, dura el que dura i serà l'equip amb què hagi aconseguit més èxits a nivell personal i col·lectiu”, va remarcar.

"Tot el 'paddock' vol ser pilot de l'equip Repsol Honda i desitja estar amb Repsol perquè és el patrocinador amb més història a MotoGP, que fa més anys que està lligat al motociclisme ia la competició. I, òbviament, ets l'enveja del 'paddock' perquè a tots els agradaria tenir una moto pintada de Repsol i estar per tot arreu”, va afegir el català.

Aquest trobarà "tot a faltar" . "Des que vaig entrar el 2013 he estat amb la mateixa gent, els mateixos colors, el mateix 'box', amb tot igual, la pregunta és què no trobaré a faltar", se sincera el pilot espanyol, que confia que "molts aficionats que són del Repsol Honda seguiran donant suport al '93' (el seu número) també”. "Segueixo creient que estem separats, però sempre units, d'alguna manera estem units. Serà l'equip, faci el que faci, i vagi com vagi a la meva nova etapa, aquest serà l'equip de la meva vida, de la meva carrera esportiva i pel que seré recordat", va reiterar.

El de Cervera reconeix la dificultat que hi ha sempre per afrontar un cap de setmana de carreres, però "més quan es tracta d´emocions" . "Hi haurà moments segurament inoblidables en aquest Gran Premi, ja que vull fer-ho tan bé com sigui possible a pista i per això necessito estar cent per cent concentrat", ha apuntat.

A l'entrevista, gravada al mateix Circuit Ricardo Tormo, recorda que "debut somiat" a la categoria 'reina', amb la conquesta del seu primer títol en "l'any més divertit perquè hi havia zero pressió, tot valia i tot sortia bé" . "Vaig tenir l'oportunitat de pujar a l'equip on havien corregut els meus ídols, a més de compartir box amb un d'ells que va ser, i és, Dani Pedrosa. A partir d'aquí van començar aquests 11 anys que, si ho valores bé, han estat reeixits", va manifestar Márquez.

El pilot espanyol té "molts moments" guardats a la retina del seu pas per un equip amb què ha fet "moltíssims esdeveniments". "Com que he estat tants anys he vist passar molta gent dins de Repsol, diferents equips com de comunicació com de patrocini, que sempre han rendit de deu. M'he sentit molt ben tractat, em sento un privilegiat", confessa.

L'ilerdenc rememora com de "increïble" va ser la seva estrena a MotoGP al Gran Premi de Qatar on va finalitzar tercer. "Estàs a Moto3, després a Moto2, però són coses amb què no ets realista. Després, quan arribes i ho veus, t'adones que són paraules grans", va advertir, mentre que sobre si es quedava amb alguna carrera en particular , ha puntualitzat que ha guanyat "moltes" i que en ocasions no ha estat per "ser el més ràpid, sinó sent el més llest o gestionant-les d'una altra manera" i que ha guanyat "moltes vegades".

Pel que fa a la més complexa, creu que la de Cheste el 2013 , quan es jugava el títol amb Jorge Lorenzo, "no va ser la més patida, però sí la més llarga amb diferència". "Havia de quedar quart si Lorenzo guanyava la cursa i va ser molt llarga perquè quan vas al límit vas superconcentrat i se't passen les voltes ràpides, però quan vas amb dubtes, no vas al límit, no et pots caure, penses més coses i es em va fer eterna, però em va donar el títol”, va indicar.

"HE APRÈS MÉS DELS MOMENTS DIFÍCILS I ELS COPS REBUTS"

A més, Márquez sap que ha “après més dels moments difícils i dels cops rebuts durant tots aquests anys”, però que també ha “gaudit i ballat molt dels moments bons”. "No pots comparar un xaval de 20 anys amb un 'homenet' de 30 , amb totes les idees més clares i més madur. He après moltes coses i la decisió que he pres ara amb 30 anys hauria estat incapaç de prendre-la amb 20, 22 , 23, 24 o 25 anys perquè no era prou madur per fer-ho", admet.

" No ha canviat el caràcter, el somriure i, sobretot, l'ambició, que segueix sent la mateixa que quan vaig començar. Estic aquí per intentar ser el millor a la pista i per això has d'intentar buscar la millor solució. Hi ha moltes vegades que costa, però no dormiria tranquil si em retirés el dia de demà amb dubtes o amb 'I si hagués fet això o allò altre?' En tot moment sóc un pilot que, tant dins com fora de pista, fa el que sent i el que crec necessari per intentar lluitar pels llocs capdavanters", va prosseguir.

L' hexacampió del món de MotoGP subratlla que "de petit" es podia imaginar "la vida de pilot, però no la vida d'estrella" i que sobretot es queda amb "tota la gent que t'està recolzant la valores moltíssim, no només a els bons moments, també en els dolents”. "Per mi no té sentit donar voltes només al circuit, té sentit la competició, crear emocions a la gent, veure el pàdoc ple, que vingui una nena o un nen petit i es posi a plorar o es quedi parat, són reaccions que creguis en la gent que no m'hauria imaginat mai", adverteix.

Finalment, fa referència al revolt 1 del Ricardo Tormo, on el 2017 va fer la seva " mitica 'salvada ' d'esquerra". "Va ser una de les millors 'salvades' que he tingut i va ser l'inconformisme, estava en carrera tan tranquil que vaig intentar liderar i escapar-me per crear aquesta tensió i tornar a concentrar-me en la carrera i, en una d'aquestes, gairebé caic", va destacar.