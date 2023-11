Rodrygo Goes / @EP

El futbolista brasiler Rodrygo Goes, davanter del Reial Madrid, ha comentat aquest dijous passat que " els racistes sempre estan de servei ", denunciant així els insults que va rebre a través de les xarxes socials després de la baralla viscuda dimarts passat a l' Estadi de Maracanà.

"Els racistes sempre estan de servei. Les meves xarxes socials van ser envaïdes d'insults i tota mena de ximpleries. ¡És aquí perquè tots ho vegin!", va dir Rodrygo des del seu compte a la xarxa social X (antiga Twitter), arran del gran aldarull que es va veure just abans d'un partit entre les seleccions del Brasil i de l'Argentina.

"Si no fem el que ells volen, si no ens comportem com ells creuen que devem, si fem servir alguna cosa que els molesta, si no ajupim el cap quan ens ataquen, si ocupem espais que ells creuen són només seus, els racistes prenen mesures amb el seu comportament criminal", va afegir. “ Mala sort seva. No pararem! ”, va concloure Rodrygo.