Terry Venables (1943, Londres), històric entrenador del FC Barcelona i de la selecció anglesa, va morir aquest diumenge als 80 anys després d'una “llarga malaltia”. El seu decés, anunciat per la seva família, ha commogut el món del futbol, on Venables va deixar una empremta inesborrable, tant en clubs com en seleccions nacionals.

Terry Venables , la trajectòria del qual com a jugador inclou més de 200 partits amb el Chelsea i també passos per Tottenham i Queens Park Rangers , és especialment recordat pels seus èxits des de la banqueta. Com a tècnic, va liderar el FC Barcelona entre el 1984 i el 1987, conquerint la Lliga espanyola el 1984-1985 i la Copa de la Lliga el 1986. La seva etapa al club català és recordada per portar l'equip a la final de la Copa d'Europa a 1986, en què van caure davant el Steaua de Bucarest en una fatídica tanda de penals.

"Estem totalment devastats per la pèrdua d'un meravellós marit i pare que va morir pacíficament ahir després d'una llarga malaltia", es llegeix al comunicat de la família de Venables . A més del seu pas pel Barça , Venables va dirigir la selecció anglesa a l'Eurocopa 1996, aconseguint les semifinals i deixant una empremta inesborrable al futbol anglès. També va tenir al seu càrrec la selecció australiana, el Tottenham , Crystal Palace , Queens Park Rangers , Middlesbrough , Portsmouth i Leeds United , entre d'altres.

El Tottenham Hotspur , on Venables és considerat un ídol, va rendir homenatge al seu llegat amb un commovedor minut d'aplaudiments durant un partit al seu estadi. Per la seva banda, la selecció anglesa va expressar el seu profund pes: “Ens entristeix profundament assabentar-nos de la mort de Terry Venables a l'edat de 80 anys... Els nostres pensaments i condols estan per a la família, els amics i els antics clubs de Terry ”. Gary Lineker , exjugador sota les ordres de Venables al Barça , el Tottenham i la selecció anglesa , també va expressar la seva tristesa: “Devastat en saber que Terry Venables ha mort. El millor i més innovador entrenador per a qui vaig tenir el privilegi i el plaer de jugar".

El llegat de Venables s'estén més enllà dels títols i victòries; el seu impacte en el desenvolupament tàctic del joc i la seva habilitat per inspirar jugadors i aficionats romandran com una part essencial de la història del futbol. La seva família ha demanat acomiadar-lo a l'àmbit privat, mentre el món del futbol lamenta la pèrdua d'una de les seves figures més carismàtiques i respectades.