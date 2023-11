Aquestes xifres marquen una diferència abismal amb el contracte anterior de CBS, que el 2020 contemplava l?emissió de només trenta partits per temporada per 4,5 milions de dòlars en tres anys. EP

La National Women's Soccer League (NWSL) ha marcat un abans i un després al panorama del futbol femení nord-americà amb un històric contracte de drets audiovisuals valorat en 240 milions de dòlars. Jessica Berman, màxima mandatària de la NWSL, va anunciar aquest transcendental acord, que va multiplicar per quaranta la xifra del contracte anterior signat el 2020, reflectint l'expansió explosiva que ha experimentat l'esport femení els darrers anys.

El contracte, que s'estendrà durant quatre anys , involucra quatre importants companyies de comunicacions: CBS (Paramount), ESPN i ABC (Disney), Amazon Prime Video i Scripps Sports. Aquestes empreses transmetran els partits de la lliga femenina a partir del proper any, oferint un total de 118 trobades. Aquestes xifres marquen una diferència abismal amb el contracte anterior de CBS, que el 2020 contemplava l?emissió de només trenta partits per temporada per 4,5 milions de dòlars en tres anys.

L'enfocament de la lliga femenina se centra en l'expansió massiva de l'esport, tot apuntant no només a arribar a més persones, sinó també a una audiència més diversa. Berman va destacar la importància d'una exposició massiva per al creixement de la lliga, i va subratllar que "no podem estar darrere d'un mur de pagament". Aquest nou contracte ha esdevingut l'acord audiovisual més gran de la història signat per una lliga femenina.

Tot i el triomf evident, les paraules de Jessica Berman durant la presentació van indicar més cautela que triomfalisme. Va assenyalar que la lliga es troba en un "punt d'inflexió" sense precedents, llest per a un creixement significatiu. Berman va expressar l'aspiració de la NWSL de convertir-se en la millor lliga de futbol del món i va destacar la disposició a prendre decisions i fer inversions necessàries per aconseguir aquest objectiu.

Aquest acord a quatre bandes combina serveis tradicionals d'esports en viu amb CBS i Disney, juntament amb serveis de transmissió com ara Amazon Prime Video i Scripps. La lliga ha enfocat acuradament els seus esforços per garantir que els partits siguin accessibles, augmentant-ne l'abast i exposant l'atractiu únic de la lliga a noves audiències, sense comprometre el valor econòmic del producte.

El futbol femení als Estats Units ha experimentat un creixement exponencial des del darrer contracte de drets audiovisuals el 2020. La lliga té com a objectiu augmentar 16 equips els propers anys, i més d'una dotzena d'inversors qualificats ja han mostrat interès a participar-hi. Indicadors de l'èxit inclouen un augment del 26% a l'assistència durant la temporada regular i un duplicat en el nombre de partits amb més de 10,000 aficionats.

La Women's National Basketball Association (WNBA) serà la propera competició femenina a enfrontar-se a la venda de drets audiovisuals als Estats Units, amb el seu contracte actual amb ESPN i Scripps que finalitza el 2025. El valor per temporada dels drets audiovisuals a l'esport femení ha experimentat un canvi significatiu, oscil·lant entre els 13 i 33 milions de dòlars, segons dades de Forbes. Jessica Berman va comentar sobre les negociacions de la WNBA, destacant que està passant una "correcció de mercat" a l'esport femení i subratllant la mútua col·laboració entre lligues.

Mentrestant, a Espanya, la Lliga Femenina experimenta un moment crucial el seu primer any com a professional. Tot i que en una escala menor que la seva contrapart nord-americana, la lliga espanyola ha registrat dotze milions d'euros en ingressos el primer any professional i espera tornar-se autosuficient d'aquí a tres anys. La venda de drets audiovisuals a Dazn i Mediapro per 35 milions d'euros el 2022 va ser una fita important per a la lliga, que busca expandir-ne l'abast global. Tot i això, s'enfronta a desafiaments en l'exposició al públic, ja que Dazn ofereix els partits sota subscripció, i GOL emet només un partit per jornada a més de resums.