Una trobada entre bascos i gironins . Foto: Athletic Club

El Girona busca mantenir-se al cim i defensarà el seu liderat per tercera vegada aquesta temporada a Montilivi davant l' Athletic Club (21:00h). Els homes de Míchel Sánchez, que van guanyar tots els partits d'octubre, busquen tancar el novembre amb ple de victòries davant d'un rival desafiador que arriba en bona forma. Els bascos són cinquens, amb 24 punts, i han aconseguit 7 dels últims 9, destacant la seva victòria per 4-3 sobre el Celta a l'últim minut i el triomf anterior contra el Vila-real per 2-3. Tot i els resultats recents, l'Athletic és un equip equilibrat, perillós en atac i sòlid en defensa, mantenint la seva porteria a zero en cinc de les primeres nou jornades.

Ernesto Valverde va tornar a San Mamés la temporada passada i ara inicia el seu segon any en aquesta segona etapa. Sota la seva adreça, l'Athletic és un equip alegre i vertical , destacant en l'aspecte físic i sent incisiu en l'atac a partir d'una base defensiva sòlida. Els germans Williams, Nico i Iñaki, han destacat, sent Nico el més desequilibrant i Iñaki aportant gols (5). El màxim golejador és Gorka Guruzeta, amb sis gols. Tot i això, el gol es reparteix entre diversos jugadors, amb fins a dotze que han marcat.

Girona i Athletic s'han enfrontat 6 vegades des del primer ascens de l'equip de Montilivi , amb un equilibri de 3 victòries per a cada costat. Tot i això, l'equip de Míchel Sánchez porta l'avantatge amb 2 triomfs consecutius, incloent la victòria per 2-1 l'any passat a Montilivi amb gols de David López i Iván Martín. De les tres visites dels bascos a l'estadi, dues van acabar amb victòries locals.