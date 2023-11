Ter Stegen felicita Koundé en una acció del partit jugat a Portugal. Foto: FCB

El Barça rep, aquest dimarts 28 de novembre, a les 9 de la nit, el Porto a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la cinquena i penúltima jornada del Grup H de la Lliga de Campions, en una final emocional per al conjunt de Xavi Hernández . Si guanyen (i fins i tot amb carambola en cas d'empat), passaran als vuitens de final i deixaran enrere dues edicions consecutives i seran eliminats en aquesta fase de grups.

Els comptes són clars... però la dinàmica recent no és bona. Al vestidor blaugrana són conscients que els serveix el triomf o fins i tot l'empat, els val per aconseguir l'anhelat bitllet. Però, malgrat guanyar els lusitans a l'Estadi do Dragão (0-1), van patir per fer-ho i, ara, el joc està lluny de la millor versió que pot donar l'equip.

Així que, de nou, al Barça no li val guanyar, però seria convenient vèncer i convèncer, per fer canviar d'estat d'ànim una afició que comença a pensar que alguna cosa no va bé... o almenys com ho hauria de fer.

La setmana prèvia al partit ha arribat amb la ratificació de Xavi i amb les declaracions del tècnic que se sent recolzat per la junta de Joan Laporta, que té confiança en si mateix i el seu staff i que nota l'alè de l'afició.

Esportivament, Marc ter Stegen serà dubte fins a última hora, després de perdre's el partit contra el Rayo del cap de setmana passat i de no entrenar dilluns passat 27, mentre que el capità Sergi Roberto podria tornar a la llista per a aquest matx.