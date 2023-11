Foto: FCB

Respiren tranquils. El Barça s'ha assegurat el pas als vuitens de final de la Lliga de Campions en vèncer el Porto (2-1) en el partit de la cinquena jornada de la fase de grups. En aquest enfrontament, l'equip va aconseguir revertir el marcador inicial de 0-1 gràcies a la destacada actuació dels Joãos, Cancelo i Félix, els qui van ressorgir d'un període d'ostracisme per exercir rols crucials en el futur immediat de l'equip en competicions europees.

Ara, l'equip no només estarà present al sorteig dels vuitens de final, sinó que també té bones perspectives per liderar el Grup H. El Xakhtar Donetsk, podria ser segon si puntua a Portugal.

El Barcelona, en una actuació que va millorar progressivament, va reaccionar ràpidament al gol en contra i, a la segona meitat, va aconseguir acostar-se al nivell mínim exigible en termes de joc, combinant espectacularitat i eficàcia. La remuntada va tenir un pes significatiu proporcionat pels portuguesos.

Tot i que el partit no va ser brillant ni suficient per esborrar les crítiques recents sobre el rendiment de l'equip, va complir l'objectiu. Es va observar una actitud millorada per part de molts jugadors, especialment a la segona meitat.

L'equip celebra el gol de Cancelo. Foto: Europa Press

Va ser el Barça el que es va acostar més i abans a la porteria contrària però la veritat és que l'1-1 al descans bé va poder ser un resultat pitjor, si no fos per un Iñaki Peña espectacular. El porter del planter, que va substituir el lesionat Marc-André Ter Stegen , va ser clau. Va tenir diverses parades decisives, sobretot en el primer temps però, també, ja en el descompte amb una ferma parada a un tir centrat, innocent, de Francisco Conceição (fill de l'entrenador, Sérgio Conceição.

Però van ser 'els Joãos' els que van decidir a favor del Barça. Van decantar el partit amb un Cancel espectacular com a lateral esquerre, en la seva posició menys habitual, amb internades plenes de perill que van incloure el gol de l'empat, al minut 32 i tot just 2 minuts després del gol inicial de Pepê per al Porto, i una assistència de victòria al seu compatriota João Félix, que va rematar de primeres per acabar amb una sequera vigent des de principis de setembre.

Es va haver de patir, cosa habitual en els darrers temps. Després del gol anul·lat al Porto amb 0-0 i una parada d'Iñaki Peña, va arribar una triple jugada del Porto a la mitja hora de joc. El primer tir ho va desviar Jules Koundé, el segon ho va desbaratar Peña però, el tercer, li va caure a Pepê per marcar a plaer.

Però al Barça no li va donar temps per ensorrar-se anímicament perquè João Cancelo va donar aire a l'equip immediatament, tot just dos minuts després d'encaixar el 0-1. Aquesta nit lateral esquerrà va rebre una pilota, va encarar João Mário i se'n va anar cap a dins per col·locar el tret al pal llarg de Diogo Costa, que no va arribar per poc a evitar l'empat elèctric del Barça.

Els de Xavi Hernández, molt actiu a la banda, van tenir el 2-1 però no va encertar João Félix, aquesta vegada, a ficar dins una gran assistència de Raphinha des de la dreta que era mig gol. El cos no va posar bé el cos i la va enviar al cel de Montjuïc. Poc després, va ser Raphinha qui va perdonar l'1-2 en disparar fora després de rebre un rebuig involuntari de la defensa visitant.

Foto: FCB

La xerrada del tècnic de Terrassa al vestidor, o arenga pròpia dels jugadors, va ser efectiva perquè el Barça va millorar molt al segon temps. I, en una de les jugades en camp contrari, al 57', va arribar el gol dels Joãos gràcies a una paret per la banda esquerra de l'atac blaugrana, amb passada de João Félix a João Cancelo i aquest se la va tornar per a que el davanter, de primeres i amb l'interior del peu dret, marqués el 2-1 per reservar el bitllet a vuitens per al Barça. Tant que al final va ser decisiu.

Com a l' Estadi do Dragão els lusitans no es van rendir i van buscar el gol de l'empat que els deixés més a prop de la passada a vuitens, que no en tenen. En una jugada de carambola van fregar l'empat, però és cert que el Barça no es va ficar enrere i no va especular i també va tenir diverses ocasions clares per sentenciar amb un 3-1 que no va arribar, de vegades per falta d'una bona passada final i d'altres , com en una xilena espectacular de Raphinha que va treure amb grans reflexos Diogo Costa .