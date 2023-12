Una acció de la trobada. Foto: FCB

El Barça de Carlos Ortega ha donat un cop sobre la taula a la Champions d'handbol amb un triomf de la pista del Telekom Veszprém (30-31). Exhibint un gran nivell en defensa i atac els barcelonistes es distancien dels magiars amb qui compartien lideratge fins a aquesta victòria plena de personalitat.

AVANTATGES ALTERNANTS

El matx es va disputar dijous passat 30 en un Veszprém Arena ple fins a la bandera. Hongaresos i catalans, sota un ambient d'alts decibels, s'han intercanviat els gols. En aquesta anada i tornada d'alegries, els de Carlos Ortega han pres la iniciativa. La màxima renda ha estat de dues, però ha estat esporàdica i controlada per les intervencions de Rodrigo Corrales. I també per la vertiginositat que ha imprès el conjunt vermell als atacs. En conseqüència, ha imperat l'equilibri i cap elenc ha estat capaç d'enlairar-se de l'altre.

Aleix i Frade han portat la veu atacant a les dianes barcelonistes. Molt treballades davant de la defensa pesada de l'equip entrenat per Ilic. Dominador dels parcials fins a l'aparició d'un inspirat Richardson , que ha tallat les ales d'avantatges llargs del Veszprém i ha personificat la reacció blaugrana per controlar els ànims locals. Tot i que els marges amplis tampoc s'han destil·lat al costat barcelonista, Gonzalo Pérez de Vargas i el 20 han dinamitzat una bretxa de tres dianes (13-16, min 26). Una màxima que s?ha reduït abans del descans: 15-17. Un marcador que tampoc no s'entendria sense la bona defensa dels de Carlos Ortega. Concentrats a aturar la qualitat individual dels rivals.

La tasca concentrada de la rereguarda i el canell del 66 han sostingut el FC Barcelona a la represa. Uns arguments insuficients per controlar el Telekom Veszprém, que ha tornat a situar la igualada (20-20, min 36). En un context en què cada pilota s'ha lluitat com l'últim, els culers han anat escrivint un marge de +1. Una distància que ha passat a l'altra banda per algunes errades al llançament barcelonista. Sens dubte, les alternatives i l'equilibri han estat la constància d'aquesta jornada a terres magiars. Un nou exemple ha estat quan Ariño ha tornat a posar el Barça al davant. O quan l' 1 , estel·lar sota pals, barcelonista ha evitat que el Veszprém se n'anés de dos.

El FC Barcelona ha entrat en els darrers cinc minuts amb un gol de marge. Un màgic Pérez de Vargas s'ha encarregat de mantenir aquesta distància fins a l'últim minut de joc. Uns últims instants plens de tensió on una pèrdua en atac ha impedit que els culers obrissin un marge de dues dianes. Tot i això, Dika Mem ha posat el 30-31 mancant deu segons per a la conclusió. A l'última jugada ofensiva, el Telekom Veszprém no ha pogut evitar el triomf barcelonista. D'aquesta manera, els de Carlos Ortega s'han situat a la primera posició del grup B de la Champions en solitari. Sens dubte, ha estat una victòria de personalitat per fer un pas ferm a Europa.