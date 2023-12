El balear ha estat sense jugar per lesió des del començament d'aquest 2023. Foto: Europa Press

Rafa Nadal ha confirmat aquest divendres 1 de desembre que tornarà a les pistes després de gairebé un any d'absència per lesió al torneig de Brisbane (Austràlia), de categoria ATP 250 que es disputarà entre el 31 de desembre i el 7 de gener.

"Hola a tots. Després d'un any fora de la competició, ha arribat el moment de tornar. Serà a Brisbane i serà la primera setmana de gener. Ens veiem allà", ha explicat en un vídeo a les seves xarxes socials en què també reflectia el moment de la lesió a l'Open d'Austràlia, l'anunci que el 2024 podria ser el seu darrer any i moments de recuperació.

L'exnúmero u del món i guanyador de 22 Grand Slams, es va lesionar al psoes ilíac el 19 de gener passat durant el seu partit de la segona ronda de l'Open d'Austràlia davant el nord-americà Malcom McKenzie i, en principi, es va estimar que estaria de baixa entre sis i vuit setmanes.

Tot i això, no va ser així i, finalment, el 18 de maig passat, el de Manacor va oferir una roda de premsa en què va confirmar que la malaltia no havia "evolucionat" com esperaven i que posaria un "punt ia part" a la seva carrera, deixant entreveure a més que el 2024 podria ser el darrer any de la seva carrera.