Amb els dos equips igualats en punts i una rivalitat històrica, el matx promet ser una batalla intensa que definirà el rumb a la taula de classificació. EP

Aquest diumenge l'Estadi de Montjuïc serà l'escenari d'un duel emocionant de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid. El partit, programat per a les 21.00 h, s'anticipa com un espectacle futbolístic ple d'intensitat, ja que tots dos equips estan empatats en punts, encara que l'Atlètic té un partit menys al seu historial. La direcció arbitral estarà a càrrec de José María Sánchez Martínez, amb Hernández Hernández com a assistent a la sala VAR.

El FC Barcelona, dirigit per Xavi Hernández, afronta el desafiament de vèncer l'Atlètic de Madrid i, alhora, convèncer els seus seguidors amb un rendiment sòlid. En els darrers cinc partits, el Barcelona ha experimentat un exercici irregular, obtenint victòries ajustades i patint derrotes. Les absències notables de Gavi i Ter Stegen afegeixen desafiaments a l'alineació.

D'altra banda, l'Atlètic de Madrid, sota la direcció de Diego Simeone, es presenta com un rival fort amb una temporada destacada. Amb quatre victòries en els darrers cinc partits, l'Atlètic busca mantenir la seva ratxa positiva. Les baixes de jugadors clau com Pablo Barrios i Lemar plantegen desafiaments addicionals per a l'equip matalasser.

Aquest enfrontament entre dos grans del futbol espanyol serà el duel número 244 a la seva història. El Barcelona ha guanyat en 108 ocasions, l'Atlètic de Madrid a 79 i han empatat en 56 partits. S'espera que les alineacions probables incloguin jugadors destacats com Joao Félix, que s'enfrontarà al seu exequip i buscarà destacar amb el Barcelona.

JOIO FÈLIX

El retrobament de João Félix amb l'Atlètic afegeix un element addicional d'intriga al partit. Ara a les files del Barcelona, el portuguès pretén demostrar la seva vàlua i contribuir a l'èxit del nou equip. La rivalitat i l'emoció prometen fer d'aquest matx un veritable duel de titans a Montjuïc.

ALINEACIONS PROBABLES

FC Barcelona: Iñaki Peña; Araújo, Koundé, Iñigo Martínez, Cancelo; de Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski i João Félix.

Atlètic de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Mario Hermoso, Samuel Lino; De Paul, Koke, Saül; Griezmann i Morata.