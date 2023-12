El Barça va aconseguir un triomf vital contra l'Atlético de Madrid (1-0) al Lluís Companys; els tres punts han de servir per recuperar confiança i força en la baralla pel liderat davant un rival directe, amb titular per a un Joao Félix que va marcar sota els focus.

Foto: FCB

El davanter portuguès, cedit pels blanc-i-vermells, va fer als 28 minuts l'únic gol d'un matx vibrant , amb un primer temps blaugrana i, un segon, blanc-i-vermell. Els de Xavi Hernández van aixecar el cap en un dia assenyalat, amb un centre del camp més reconeixible amb Pedri, Frenkie de Jong i Ilkay Gündogan , a més de dues parades salvadores d' Iñaki Peña .

Mentrestant, els de Diego Simeone es van veure molt a la mercè del rival durant molts minuts, fins que van canviar la pel·lícula sense encert ni la millor versió d'un Griezmann gairebé sempre decisiu. Amb tot, el duel va ser d'alta volada i, amb el marcador curt, el final el va patir molt més l'equip local. Així, el Barça es posa tercer amb 34 punts, pels 31 de l'Atlético, encara que amb un partit menys, a quatre del liderat del Reial Madrid i el Girona.

L' orgull i la necessitat blaugrana van guanyar la primera part per als locals , monopolitzant la possessió i sent també solidaris en la pressió i el robatori després de pèrdua. La dinàmica dels de Xavi va canviar en 45 minuts per aquest plus que va anar administrant per treure'l a la gespa i pel talent ja una mica més afinat després de lesió de Pedri i De Jong. L'Atlético va ajudar amb una certa empanada i per dubtar. El quadre visitant no va saber si anar a la pressió, intentar robar per lluir la seva versió d'aquesta temporada o resignar-se a estar bé al darrere i sortir a la contra.

Joao Félix celebra el gol. Foto: FCB

En aquell vull i no puc, Giménez va sortir molt lluny a sobrer Pedri i el canari va treure la pilota que va acabar al gol de Félix als 28 minuts. El jugador cedit per l'Atlético ho va celebrar però bé, després d'esquivar un fluix Molina i, per dalt, Oblak. L'1-0 al descans va ser la millor notícia blanc-i-vermella.

Tot i que va tenir un parell d'arribades, una que va treure Araujo a prop de la línia de gol i un parell de trets de Griezmann i de Hermoso, el cicló blaugrana va estar a prop de la meta atlètica des del primer minut, quan Raphinha en va perdonar una de molt clara . Robert Lewandowski , a qui van buscar molt els seus companys, en va fallar dues més molt clares.

Abans del descans, Joao Félix en va tenir una més davant Oblak ia la represa va seguir el seu estat d'inspiració, protagonista de gairebé cada groga visitant. Simeone va fer tres canvis després del pas per vestidors, però l'efecte de Samuel Lino i Ángel Correa no va ser immediat. El que sí que va guanyar l'Atleti va ser frescor per estrènyer més i millor un Barça que va anar baixant la seva intensitat.

El Barça celebra el gol del triomf. Foto: FCB

L'aposta blanc-i-vermella va anar guanyant sencers fins a apoderar-se d'un tram final on els locals van perdonar la sentència, amb una pilota al pal de Raphinha i ja en les últimes contres davant un rival que va haver d'arriscar, i els de la capital van topar, a les poques clares que van tenir, amb un colossal Iñaki Peña. El meta blaugrana va detenir a l'escaire un llançament de falta de Memphis i, ja el 94, va treure amb el cos una rematada a boca de canó de Correa.