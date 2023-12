El president de la UEFA, Aleksander Ceferin , ha assegurat que vol que l' Eurocopa del 2024, que se celebrarà a Alemanya del 14 de juny al 14 de juny, s'ha de mantenir "lliure de polèmiques" i discussions polítiques, després dels succeïts amb el braçalet One Love al Mundial de Qatar 2022.

"Espero un ambient lliure de polèmiques, com demostra la lliure elecció del braçalet de capità en totes les nostres competicions", va assenyalar Ceferin a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) .

El dirigent eslovè va voler així tancar tota la polèmica que va generar el braçalet One Love per als capitans del Mundial a Qatar, que finalment va ser prohibit per la FIFA.

Per això, Ceferin ha reiterat que des de l'organisme rector del futbol europeu s'esforcen a "prevenir i combatre totes les formes de discriminació i abús". "Però ningú ha d'abusar del torneig per a la seva pròpia agenda personal o política", va defensar el president de la UEFA.