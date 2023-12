El president del CSD, en un acte recent. Foto: Europa Press

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, va assegurar, dilluns 4 de desembre passat que el Govern d'Espanya "ha fet els deures" amb Barcelona i Catalunya, que farà "tot el possible" perquè la ciutat torneu a acollir la següent edició de l'America's Cup de vela (igual que ho farà el 2024) i va demanar una "implicació ferma" perquè el Camp Nou pugui albergar el Mundial de futbol del 2030 .

Durant la xerrada La importància de l'Esport en la reputació d'Espanya al Món, al Cercle Eqüestre de Barcelona, Francs va destacar l'"imant" que ha de representar Barcelona i Catalunya per albergar grans esdeveniments esportius. “Ens trobem en un moment d'excel·lència esportiva. Crec que estem fent els deures amb Barcelona i amb Catalunya. Perquè tornin a posicionar-se com a organitzadors de grans esdeveniments necessitem el concurs de tots”, va indicar.

En aquest sentit, va recordar que el Govern espanyol saldarà la Copa Amèrica de vela amb una inversió a fons perdut de 23 milions d'euros. "El Govern d'Espanya farà tot el possible perquè Barcelona pugui organitzar la següent. Barcelona i Catalunya no poden deixar passar aquest moment. Guanyi qui guanyi quin lloc millor que repetir a Barcelona. És un lloc fantàstic i s'han trobat unes institucions serioses ". La tenim molt ben encaminada”, va manifestar.

Pel president del CSD que Espanya pugui acollir el Mundial de futbol el 2030 és una notícia que l'omple "d'orgull", però no s'hi conforma i va revelar que estan treballant perquè a Catalunya es disputi la Ryder Cup del 2031, el Mundial d'atletisme el 2029 i el de Rugby entre el 2031 i el 2035.

“Al Mundial de futbol he estat molt exigent. Necessitem una implicació ferma si volem que Catalunya tingui un nom en aquest Mundial, i una de les referències siguin Barcelona i Catalunya”, va afegir Francos, per a qui l'esport és “molt més que la bufanda o assistir a un esdeveniment i molt més que el futbol”.

"EL 'CAS NEGREIRA' EM SEMBLA GREU"

Pel que fa al Cas Negreira, ha reiterat que li "sembla fatal" que un club de futbol com el FC Barcelona pagui al número 2 dels àrbitres. "Em sembla greu, però és al terreny de la justícia. Estic convençut que no és demostrable que s'ha pagat a cap àrbitre, però no és ètic fer-ho", ha assenyalat.

Sobre el madridisme sociològic , ha dit no saber molt bé què és, encara que no creu que hi hagi "cap corrent 'per se'' que sigui favorable a cap club". "El Barça i el Madrid són els que menys es poden queixar de segons quines coses", va apuntar.

A parer seu, va ser més complicat gestionar la crisi pel coronavirus que el cas Rubiales per la "sensació d'estar donant-ho tot durant 20 hores perquè l'endemà morin 800 persones". "Estan en plans diferents que la desagradable actuació de Luis Rubiales. Jo no ho vaig veure. Estava amb el ministre a la gespa ia 60 metres i, en cap moment, vam ser conscients del petó. Em començo a adonar de la situació arribant a l'aeroport . Allí rebo una primera trucada del ministre Iceta", va explicar.

Aleshores, el ja expresident de la RFEF Luis Rubiales els va dir que s'havia muntat "una mica d'embolic" per un petó. "No vaig entendre res fins que vaig veure les imatges 14 hores després. El petó és inacceptable i el tocament, indecorós. A més que el que va passar va ser greu, la gestió posterior es va fer malament. L'avaluació dels fets amb una disculpa sincera no hi hauria estat la mateixa", va analitzar.