El pilot neerlandès Max Verstappen / @EP

A partir de l'any 2026, la Fórmula 1 abandonarà Catalunya per establir-se a Madrid, segons informa El Mundo . Ifema es convertirà a la nova seu del Gran Premi d'Espanya, després d'intenses negociacions dutes a terme els últims mesos, i es farà oficial els propers dies.

L'acord abraçaria les properes deu temporades, marcant així la fi de la llarga relació de Catalunya amb la Fórmula 1, en què s'han celebrat més de 30 anys de carreres a Montmeló. Fonts d' El Mundo han negat que sigui possible que els dos circuits se celebrin de forma simultània, per la qual cosa el 2025 serà l'últim any que Montmeló aculli, per ara, la cursa.

TORNADA A MADRID

D'aquesta manera, la ciutat de Madrid tornarà a ser amfitriona de carreres de Fórmula 1 després d'un lapse de quatre dècades des de la darrera celebració el 1981, que va tenir lloc a l'antic circuit del Jarama.

El projecte compta amb el suport d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat, així com de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Tot i això, l'organització del Gran Premi es durà a terme exclusivament mitjançant inversió privada.

El departament d'Empresa de la Generalitat ha declarat que no es pronunciarà sobre un rumor, ja que encara no hi ha cap anunci oficial. S'informa que estan treballant àrduament per fer del Gran Premi del 2024 un esdeveniment destacat, considerant que el contracte actual arriba al final el 2026.

A més, continuen les negociacions amb la Fórmula 1 per estendre la relació més enllà del període.

Per tant, el Govern no considera aquest assumpte com tancat fins que es faci un anunci oficial.