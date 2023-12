El jugador del Terrassa FC respon sobre el proper partit de Copa del Rei. EP

Són les 20:00 de la tarda i un jove, acompanyat del pare, s'acosta a la porta d'un

modest bar a Granollers, a prop de Montmeló, lloc de residència de l'entrevistat. Dins

espera el seu representant assegut a una taula. Es genera un clima acollidor en un entorn

senzill per emprendre una càlida conversa. Encara que alguns presents es giren curiosos

cap a nosaltres mentre pensen què picar.



Ens situem allunyats de la resta, buscant una acústica i intimitat favorables. Comença

l'entrevista a Jordi Palacios, jugador del Terrassa FC. El lateral esquerre de 21 anys es

enfrontarà el proper dia 6 de desembre, a les 16:00, a l'Alabès . El protagonista, del planter

del Girona, ha fitxat aquesta temporada pel conjunt egarenc, després de vestir els colors del

Peralada. Tot i competir a 2a RFEF, al defensor se li presenta l'ocasió de mesurar-se a

un equip de 1a Divisió, gràcies a l'haver eliminat l'Albacete a la passada ronda de Copa

del Rei.



Pregunta: A més del futbol, quines altres aficions té?

Resposta: M'agraden els esports en general, sobretot els que són en equip. Com

per exemple, l'handbol, el futbol sala, etc. Una altra gran afició que tinc i va relacionada amb

l'esport és la nutrició. De fet, n'estic cursant un grau superior, ja que em

genera interès com intervé en l'esport.



P: Li és complicat compaginar els entrenaments amb els estudis?

R: Sí, la veritat és que sí. He d'anar cada tarda a classe després dels entrenaments al matí i

em resulta complicat a la hora d'estudiar a casa. No disposo de gaire temps. Els fins

de setmana també són una mica estrets i he de buscar aquestes estones lliures per poder

estudiar.



P: A què li agradaria dedicar-se si no fos futbolista?

R: Vaig començar fa un any a estudiar nutrició i m'he adonat que és un món que em

apassiona. En el futur em podria dedicar a això i així poder ajudar altres esportistes en el seu

dia a dia i durant les competicions.



P: Alguna rutina abans dels partits? És supersticiós?

R: No, només intento estar concentrat. Reflexiono sobre el que he de fer dins

del camp i procuro gaudir-ne. Sóc conscient que hi ha partits únics, que no van a

tornar i intento gaudir-ne al màxim.



“En haver estat del planter, em declaro aficionat molt fidel al Girona i aquest any estic gaudint molt amb el primer equip”



P: Quin jugador és el vostre exemple a seguir?

R: Jordi Alba, per haver estat un dels millors laterals esquerres del món. A més, al

igual que ell, a mi m'agrada molt arribar fins a la línia de fons per ajudar l'equip amb

assistències i, si es pot, amb gols també. Encara que prefereixo veure com anota un company,

gràcies a una passada meva.



[Una simpàtica cambrera decideix aportar i s'acosta a oferir-nos alguna cosa perquè no tinguem

la boca seca de tant parlar. Ell es demana un refresc i jo, tenint en compte que m'acompanya

un futbolista que estudia nutrició, va optar per un altre per no decebre.]



P: Us hauria agradat jugar en una altra posició? Si és així, en quina i per què?

R: Fins als 12 o 13 anys vaig jugar d'interior o mitjapunta i m'agradava molt. Em permetia

aportar a la fase ofensiva del joc, estar a prop de les situacions de gol, dins de l'àrea i

marcar.



P: Quin paper ha tingut la seva família a la seva trajectòria?

R: Uf, jo diria que ells són gairebé més importants que jo, ja que des de petit els meus pares

m'han acompanyat a tots els entrenaments i portat a tot arreu. Han estat per al que

calgués en qualsevol moment. Sense ells, res no hauria estat possible.



[Per un moment perdo el rumb de l'entrevista. L'emoció de Palacios en parlar de la seva

família és contagiosa i es burla de mi, mentre sospiro d'enveja sana.]



P: Com valora la seva projecció com a jugador?

R: La valoro de forma ascendent, ja que sempre he anat de menys a més i espero que segueixi

sent així. Treballaré per poder continuar així.



P: Aquesta temporada ha fet el salt a 2a RFEF, quan creu que pot arribar al futbol professional?

R: Tot és qüestió de les ganes que li posis, la il·lusió, el treball diari...sobretot el no

pensar més enllà. Aquestes petites coses m'acostaran al futbol professional i espero que dins

de pocs anys pugui tenir la gran sort de jugar a aquestes divisions.

“Sens dubte, contra el millor jugador que he jugat ha estat Gavi”



P: Recordeu algun consell d'algun entrenador que us hagi marcat?

R: [Es pren un temps per pensar] Durant la meva etapa al Girona, vaig tenir un entrenador que

em va dir que l'ideal quan arribes a un lloc és anar acompanyat. Penso que en un esport

com el futbol, si vas sol, no arribes enlloc. Has d'envoltar-te de la teva família,

entrenadors, companys, etc, i que tots ells t'aportin per fer-te millor.



[La beguda acaba d'arribar, així que aprofitem per prendre'ns una petita pausa i

remullar el gaznate amb un glop... o dos]



P: Com recorda el fitxatge pel Girona?

R: Va ser un dia molt especial per fer el salt a un club que té el primer equip en lliga

professional. Va ser un punt d'inflexió on em vaig adonar que això ja anava de debò, era un

pas al següent nivell. Ho vaig afrontar amb moltes ganes i ambició, com sempre.



P: Què ha suposat per a vostè ser del planter del Girona? Veu els partits del primer equip?

R: En haver estat del planter, em declaro aficionat molt fidel al Girona i aquest any estic

gaudint molt amb el primer equip. El fet que vagin líders a 1a Divisió, em

alegra pel club i per la ciutat, ja que són magnífics.



P: Quin jugador/s l'han sorprès com a rival o company?

R: Sens dubte, contra el millor jugador que he jugat ha estat Gavi. Un futbolista increïble que

t'apreta, mossega...i després amb la pilota té molt clar què ha de fer. En aquell moment,

vaig saber que arribaria.



P: Què va sentir en signar el seu primer contracte com a professional?

R: Va ser molt especial. Vaig estar amb els meus pares a la reunió de la firma, molt content i amb

ganes de més sempre. Com que és el primer contracte és especial, però vull que vinguin més.



P: Quin és l'objectiu del Terrassa FC aquesta temporada?

R: L'objectiu és ser al playoff d'ascens per pujar a 1a RFEF. Actualment els

resultats no ens estan acompanyant, però penso que ho acabarem traient i que

estarem a dalt barallant com ens mereixem.



P: Com porta estar entre els quatre més joves de la plantilla?

R: He estat molt ben acollit pels veterans, però també per la resta de companys i el

cos tècnic. Sempre em cuiden, m'ajuden...i em fan veure diferents punts de vista

des de la vostra experiència. “Contra l'Albacete, 6.500 persones van gaudir al camp i esperem

que en aquesta ronda sigui igual o millor encara”



P: Titular a Copa del Rei i contra un Segona Divisió… ho havia imaginat abans?

R: Sempre somies amb partits així. Te'ls imagines, penses en com poden ser, passar...

La veritat que jugar aquest partit, de titular ia sobre guanyar-lo a una 2a Divisió... va ser increïble,

el millor partit de la meva vida. No se m'oblidarà mai.



P: El canvien quan falten 10 minuts per acabar, ¿ho va passar pitjor al camp o a la banqueta?

R: Sense cap dubte, en aquells instants ho parlava amb els companys i es passa molt pitjor

a la banqueta. [Tots dos riem] Ho vaig passar pitjor en els deu minuts que faltaven per acabar,

que als vuitanta que vaig estar dins del camp. Dins tens la situació controlada, saps

el que has de fer i el que serà millor per a lequip en cada moment. Però fora es

pateix, vols guanyar, passar de ronda de Copa del Rei, contra un 2a Divisió...nervis a flor de

pell. “Estic molt content de poder jugar contra l'Alabès. Serà la primera vegada que em

davant un rival de 1a Divisió i serà un plaer.”



P: Què va pensar en començar i acabar el partit contra l'Albacete?

R: A l'escalfament, molts nervis. Pensava com es podria desenvolupar el partit, per

on podia anar, si anàvem a marcar aviat, si ens marcarien ells...Al finalitzar, tot ho

contrari; content per la feina ben feta dins del camp. Va ser un partit que em va servir

molt personalment per guanyar experiència.



P: Quin equip desitjava que li toqués al sorteig?

R: Sincerament, sempre somies amb els millors de 1a; equips com la Reial Societat,

València, Vila-real haurien estat bé, però estic molt content de poder jugar contra el

Alabès. Serà la primera vegada que m'enfronto a un rival de 1a Divisió i serà un plaer.



P: Nerviós o emocionat pel dia 6?

R: Jo diria una mica de totes dues. Nervis sempre has de tenir, ja que és un partit especial

i que poques vegades es jugarà. I ganes també; de fer-ho bé i de donar-li al públic allò que

espera de nosaltres, tal com vam fer contra l'Albacete. 6.500 persones van gaudir al

camp i esperem que en aquesta ronda sigui igual o millor encara.



P: Què opina de l'Alabès?

R: Vaig veure el partit contra el Barça a Montjuïc en què l'Alabès es va posar per endavant aviat.

Tot i que va acabar perdent, va ser un equip molt sòlid, rocós, que sap a què juga i quins

són els seus punts forts per guanyar.



P: A qui li agradaria demanar-li la samarreta?

R: M'agradaria demanar-li la samarreta a Rubén Duarte, ja que juga a la mateixa posició que

jo, és un jugador mític de 1a Divisió i seria increïble tenir la samarreta.



P: Un missatge a l'afició

R: Que vinguin al camp a gaudir sabent que juguem contra una 1a Divisió i que ens

animin i donin suport. Que tinguin clar que sense ells serà molt difícil guanyar i, en aquests moments

que puguem patir, que ens ajudin per tirar-ho endavant.



P: Es guanya l'Alabès?

R: Estic convençut que sí. [Se li escapa un somriure murri] Si juguem les nostres cartes i

tenim clar el que hem de fer com contra l'Albacete, crec que els podem posar

en dificultats i qui sap si emportar-nos el partit i l'eliminatòria.