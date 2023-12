EuropaPress 5603107 start of the race 01 verstappen max nld red bull racing rb19 16 leclerc

Enmig de la incertesa sobre el futur de la Fórmula 1 a Catalunya , el rerefons del potencial trasllat del Gran Circ a Madrid el 2026 agita no només els aficionats a l'automobilisme, sinó també prominents empresaris que tenen la mira posada a la zona de Valdebebas, on s'especula es durà a terme el cobejat esdeveniment.

Un dels actors principals en aquest escenari és el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, la contribució del qual a Valdebebas amb la Ciutat Esportiva del Reial Madrid podria experimentar un impuls comercial considerable amb l'arribada de la Fórmula 1, segons va assenyalar la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Les projeccions de l'impacte econòmic anual, estimades en 500 milions d'euros per José Vicente de los Mossos, exCEO de Renault i actual CEO d'Indra, afegeixen una capa addicional d'interès a aquest complex trencaclosques empresarial.

NEGOCI QUE DESPERTA INTERÈS

El traçat proposat, situat estratègicament a menys de 10 minuts a peu de les instal·lacions del Reial Madrid a Valdebebas, ha despertat l'interès de grans empreses, destacant l'atenció de la constructora Acciona, presidida per Juan Manuel Entrecanales, i la immobiliària Merlin Properties. Tot i això, diverses promotores residencials i fons d'inversió també han fixat la seva atenció en aquest punt neuràlgic.

A les proximitats de l'hipotètic circuit, terrenys que han passat per les mans de Metrovacesa, Banco Santander, Carlos Slim i Realia aviven el debat. La construcció en marxa d'un hotel per a fortunes estrangeres i la projectada obertura del centre comercial més gran de Madrid, Valdebebas Shopping, liderat pel magnat Tomás Olivo, anticipen una transformació comercial significativa. Tot aquest panorama es veuria connectat per l'ampliació de la Línia 11 del Metro el 2024, fonamentant encara més les expectatives i negocis en joc.

La trama empresarial a Valdebebas, que inclou des de projectes immobiliaris fins a iniciatives comercials d'envergadura, s'alinea amb l'estrena prevista de la Fórmula 1 el 2026, teixint una xarxa d'oportunitats que podria redefinir el panorama econòmic de la regió.