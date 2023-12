Una acció del partit davant d'Itàlia. Foto: RFEP

La selecció espanyola femenina d'hoquei patins va vèncer Itàlia (3-1) dimecres 6 passat per quedar primera del Grup A i avançar de manera directa semifinals del Campionat d'Europa que s'està disputant a Olot.

Espanya va complir amb el seu favoritisme tot i tenir menys punteria que els 2 partits anteriors i per un lloc a la final s'enfrontarà contra França o Alemanya el proper divendres 8. Amb tot, les de Ricard Muñoz, a qui els valia l'empat per ser primeres, van dominar el matx i la portera Verónica Caretta va ser qui va donar emoció al marcador.

La tercera jornada a Olot ja portava el premi de les semis i la 7 vegades campiona d'Europa no va fallar. Itàlia, superada històricament tant per Espanya com Portugal, podi dels darrers 4 Europeus, va començar per davant per mitjà d'Elena Tamiozzo.

Les de Muñoz no van perdre els nervis, malgrat el càstig d'un primer temps en què ja havien perdonat moltes ocasions, i Sara Roces va signar l'1-1 a 5 minuts del descans. A la represa, Espanya va tornar a assetjar Caretta, però la punteria, després de 5 gols davant Portugal i 8 a França, va brillar per la seva absència.

A més, l'amfitriona va haver de vigilar la contra italiana, però al tram decisiu, amb l'entrada de Mariona Colomer, es va intensificar l'empenta espanyola. A 2 minuts del final, Aina Florensa va fer el 2-1 per tot l'escaire i la mateixa Colomer va signar el tercer a continuació. La favorita mira ja a les medalles.