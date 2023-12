El fitxatge, estimat en uns 500 milions d'euros, marca una fita a la història de l'esport i planteja interrogants sobre la direcció que prendrà el golf els propers anys.

En un anunci que ha sacsejat els fonaments del golf professional, Jon Rahm, classificat com el tercer millor golfista del món, ha sorprès en acceptar una oferta milionària per unir-se a la Lliga saudita LIV Golf, trencant llaços amb la PGA americana i el DP World Tour, que anteriorment havia defensat amb fervor. El campió de l'US Open i del Masters d'Augusta va fer oficial la decisió en una entrevista en viu amb la cadena nord-americana FOX News.

Aquest moviment, que confirma els rumors circulants les últimes setmanes, marca un canvi notable a la cursa del golfista espanyol de 29 anys, que fins ara havia estat un ferm defensor dels circuits tradicionals. Rahm, conegut per la seva habilitat excepcional al camp, ha decidit unir-se al LIV Golf, un circuit saudita que ha adquirit prominència des del seu establiment el 2021.

500 MILIONS D'EUROS

Tot i que les xifres exactes del traspàs no s'han revelat oficialment, diversos mitjans especialitzats suggereixen que Rahm hauria acceptat una oferta substancial, estimada al voltant de 500 milions d'euros, consolidant-se com un dels fitxatges més costosos a la història de l'esport.

UNA MICA MÉS APART DELS DINERS

Durant l'entrevista amb FOX News, Rahm va compartir que la decisió no va ser fàcil, però va destacar les oportunitats úniques que LIV Golf ofereix, especialment la possibilitat de jugar en equip, una mica poc comú al món del golf professional. A més, el golfista va elogiar la capacitat del LIV Golf per revitalitzar i refrescar el panorama del golf.

Aquesta decisió, aparentment inesperada, planteja preguntes sobre la lleialtat prèvia de Rahm a la PGA i el seu enfocament a la competició i la història de l'esport. Tot i que en el passat Rahm havia declarat que no juga per diners, sinó per amor al golf, va subratllar que, com a marit i pare de família, té la responsabilitat de brindar les millors oportunitats a la seva família, sent els diners un factor rellevant a la seva elecció.

ARÀBIA DE NOU

La inversió saudita a l'esport ha estat sota escrutini a causa de les preocupacions sobre drets humans, i el LIV Golf ha atret una llista destacada de golfistes, incloent-hi figures com Phil Mickelson, Dustin Johnson i Sergio García.

FUTUR DEL GOLF?

Aquest moviment, enmig de l'aparent divisió entre els principals circuits de golf, ressalta la dinàmica canviant i competitiva entre els jugadors i les lligues. Encara que persisteixen incerteses sobre l'acord entre la PGA Tour, el DP World Tour i el Public Investment Fund, Rahm va expressar la seva esperança d'una convivència harmoniosa de lligues, permetent tornar a competir en esdeveniments importants com 'majors', la Ryder Cup i els Jocs Olímpics.

Amb aquest transcendental canvi a la seva carrera, Jon Rahm, conegut per la seva determinació i habilitats excepcionals, espera contribuir al creixement del golf i ser una figura inspiradora per a futures generacions, tant a Espanya com al món.